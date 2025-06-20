Αρκετές χώρες έχουν αναστείλει τις λειτουργίες των πρεσβειών τους στην Τεχεράνη από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, όπως μεταδίδει το CNN.

Παράλληλα, καθώς ο ιρανικός εναέριος χώρος παραμένει κλειστός - και το κύριο διεθνές αεροδρόμιο του Ισραήλ είναι κλειστό για την επιβατική κίνηση - πολλές χώρες διεξάγουν επίσης πολύπλοκες επιχειρήσεις για την απομάκρυνση των πολιτών τους από τις δύο χώρες και τον επαναπατρισμό τους.

Αυστραλία

Η Αυστραλία απομακρύνει περίπου 1.500 άτομα από το Ιράν και 1.200 άτομα από το Ισραήλ. Μερικοί Αυστραλοί έχουν ήδη φύγει από το Ισραήλ με πλοίο προς την Κύπρο. Άλλοι απομακρύνονται μέσω χερσαίων διαβάσεων.

Κίνα

Η Κίνα έχει απομακρύνει περισσότερους από 1.600 πολίτες από το Ιράν και αρκετές εκατοντάδες ακόμη από το Ισραήλ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της.

Το Πεκίνο έχει συμβουλεύσει τους πολίτες του να εγκαταλείψουν τη χώρα μέσω χερσαίων οδών προς το Αζερμπαϊτζάν, το Τουρκμενιστάν, την Τουρκία, την Αρμενία ή το Ιράκ.

Ινδία

Περίπου 110 φοιτητές που διέφυγαν από το Ιράν στην Αρμενία μέσω ξηράς επέστρεψαν στο Δελχί.

Η Ινδία σχεδιάζει να εκκενώσει οποιονδήποτε από τους πολίτες της στο Ισραήλ επιθυμεί να εγκαταλείψει τη χώρα. Υπάρχουν περίπου 30.000 Ινδοί στο Ισραήλ.

Ιαπωνία

Η Ιαπωνία στέλνει δύο στρατιωτικά αεροσκάφη στο Τζιμπουτί στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την απομάκρυνση των πολιτών της από το Ιράν και το Ισραήλ.

Υπάρχουν περίπου 1.000 Ιάπωνες υπήκοοι στο Ισραήλ και 280 στο Ιράν.

Πακιστάν

Περίπου 3.000 Πακιστανοί έχουν εγκαταλείψει το Ιράν από τότε που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες.

Το Πακιστάν έκλεισε όλα τα σημεία διέλευσης κατά μήκος των άνω των 900 χιλιομέτρων (560 μιλίων) συνόρων του με το Ιράν, και επιτρέπεται μόνο στους Πακιστανούς να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

100.000 Ισραηλινοί έχουν αποκλειστεί στο εξωτερικό

Εν τω μεταξύ, η Ισραηλινή Υπηρεσία ασφαλείας έχει εντοπίσει ιρανικές προσπάθειες να στοχοποιήσουν τοποθεσίες που συνδέονται με το Ισραήλ στο εξωτερικό, όπως διπλωματικές αποστολές ή τοποθεσίες όπου σταθμεύουν αεροπλάνα που ανήκουν σε ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες, αναφέρει το Channel 12, χωρίς να επικαλείται πηγές.

Προκειμένου να αποτρέψει τέτοιες επιθέσεις, η υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet διεξάγει εκτεταμένες επιχειρήσεις ασφαλείας στην Ευρώπη, στέλνοντας επιπλέον προσωπικό στην ήπειρο.

Οι ιρανικές προσπάθειες έρχονται καθώς το Ισραήλ εργάζεται για τον επαναπατρισμό περίπου 100.000 πολιτών που έχουν αποκλειστεί στο εξωτερικό από το ξέσπασμα της σύγκρουσης με το Ιράν την περασμένη εβδομάδα.

First rescue flight lands in Israel: Five days after war with Iran grounded international travel, El Al has safely returned the first plane of Israeli citizens. Over 100,000 more await evacuation in a massive repatriation effort. @_BiancaZanini has the story of those stuck abroad pic.twitter.com/e6YnfnYIaC — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) June 18, 2025

