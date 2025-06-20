Νίγηρας: 34 στρατιωτικοί νεκροί σε επίθεση κοντά στα σύνορα με το Μαλί

Τριάντα τέσσερα μέλη των νιγήριων ένοπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη σε επίθεση που διαπράχθηκε από «εκατοντάδες» ενόπλους στην πόλη Μπανιμπανγκού, στον δυτικό Νίγηρα, κοντά στο Μαλί –οι δυο χώρες του Σαχέλ συνεχίζουν να σαρώνονται από τη βία τζιχαντιστικών παρατάξεων–, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Νιαμέ.

Χθες «διαπράχθηκε άνανδρη και βάρβαρη επίθεση εναντίον της Μπανιμπανγκού από ορδή πολλών εκατοντάδες μισθοφόρων» που επέβαιναν «σε 8 οχήματα και πάνω από 200 μοτοσικλέτες», σύμφωνα με ανακοινωθέν του γενικού επιτελείου που αναγνώστηκε στην κρατική τηλεόραση.

Οι απώλειες του στρατού είναι «34 νεκροί και 14 τραυματίες», ενώ «δεκάδες τρομοκράτες» σκοτώθηκαν από τα πυρά των κυβερνητικών δυνάμεων, κατά την ίδια πηγή.

«Αναπτύχθηκαν ενισχύσεις στην περιοχή» όπου διεξάγεται «αεροπορική και χερσαία εκκαθαριστική επιχείρηση» για να «καταδιωχθούν οι δράστες της επίθεσης αυτής», πρόσθεσε.

Ο Νίγηρας, όπου κυβερνά στρατιωτικό καθεστώς για σχεδόν δυο χρόνια, βυθίζεται συχνά στο πένθος εξαιτίας επιθέσεων τζιχαντιστών.

Η κοινότητα Μπανιμπανγκού βρίσκεται στον νομό Τιλαμπερί, στην περιοχή των τριεθνών συνόρων (Νίγηρας, Μαλί, Μπουρκίνα Φάσο) που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο και ορμητήριο οργανώσεων τζιχαντιστών που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα, ή στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Ενώ στο νοτιοανατολικό του τμήμα, κοντά στη λίμνη Τσαντ και στην επικράτεια της Νιγηρίας, ο Νίγηρας παραμένει ταυτόχρονα αντιμέτωπος με τη δράση των τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ και φράξιας της που αποσχίστηκε κι ονομάζεται πλέον Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ).

Η στρατιωτική χούντα στη Νιαμέ λέει πως ασκεί εθνικά κυρίαρχη πολιτική, πρωτίστως στο στρατιωτικό επίπεδο.

Έδιωξε από τη χώρα στρατεύματα της Γαλλίας και των ΗΠΑ που εμπλέκονταν σε αντιτζιχαντιστικές επιχειρήσεις και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αποσύρθηκαν από βάση τους από όπου επιχειρούσαν ιδίως μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τον Μάρτιο του 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.