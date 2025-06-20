Ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι έκρινε χθες Πέμπτη, έπειτα από συνάντησή του με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, πως πλέον «υπάρχει παράθυρο» για να εξευρεθεί «διπλωματική λύση» κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας με τον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο και με τον (σ.σ. αμερικανό) ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ σήμερα (χθες Πέμπτη), συζητήσαμε για την ανάγκη το Ιράν να κλείσει συμφωνία για να αποφευχθεί η επιδείνωση της σύγκρουσης. Υπάρχει τώρα παράθυρο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες για να καταλήξουμε σε διπλωματική λύση», ανέφερε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Λάμι, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου η οποία δημοσιοποιήθηκε από την πρεσβεία της Βρετανίας στην Ουάσιγκτον.

«Είναι ώρα να βάλουμε τέλος στις δραματικές σκηνές στη Μέση Ανατολή και να αποφύγουμε περιφερειακή κλιμάκωση που δεν θα ωφελούσε κανέναν», συνέχισε ο βρετανός ΥΠΕΞ.

«Αύριο (σήμερα Παρασκευή) θα κατευθυνθώ στη Γενεύη για να συναντηθώ με τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών (Αμπάς Αραγτσί) μαζί με τον γάλλο και τον γερμανό ομόλογό μου και την Ευρωπαϊκή Ένωση», συνέχισε, αναφερόμενος αντίστοιχα στον Ζαν-Νοέλ Μπαρό, στον Γιόχαν Βάντεφουλ και στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Οι υπουργοί της E3 και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας θα συναντηθούν με τον ιρανό ΥΠΕΞ και βασικό διαπραγματευτή για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν την ώρα που ευρωπαϊκές χώρες απευθύνουν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση.

Νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό μέσω της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου πως θα αποφασίσει αν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν στον πόλεμο που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στο πλευρό του συμμάχου τους «κατά τη διάρκεια των δυο επόμενων εβδομάδων», χαρακτηρίζοντας «ουσιαστική» την πιθανότητα να βρεθεί λύση μέσω διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Πηγή: skai.gr

