ΥΠΕΞ: Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες η μεταφορά 16 Ελλήνων από το Ιράν στο Αζερμπαϊτζάν

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για την εκκένωση Ελλήνων πολιτών από το Ιράν

Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών και υπό τον συντονισμό των Πρεσβειών της Ελλάδας στην Τεχεράνη και το Μπακού, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, χερσαία επιχείρηση εκκένωσης 16 Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους, από το Ιράν στο Αζερμπαϊτζάν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και οι διπλωματικές Αρχές της Ελλάδας στην περιοχή, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών.

Πηγή: skai.gr

