Σφοδρές επιθέσεις των IDF σε βιομηχανικό πάρκο του Ιράν - Προηγήθηκε ειδοποίηση εκκένωσης (Βίντεο)

Μαζικές επιθέσεις συγκλόνισαν το Βιομηχανικό Πάρκο Sefidroud στην περιοχή Kolesh Taleshan, μετά από προειδοποίηση εκκένωσης από τον IDF

Sefid Rud industrial zone

Περίπου μία ώρα αφότου οι IDF εξέδωσαν συναγερμό εκκένωσης στην περιοχή Kolesh Taleshan, μαζικές επιθέσεις συγκλόνισαν το βιομηχανικό πάρκο Sefidroud (Σεφιντρούντ), στο Ιράν.

Οι κάτοικοι ανέφεραν σφοδρές επιθέσεις εναντίον του συγκροτήματος, παράλληλα με μια σειρά από δευτερογενείς εκρήξεις (τουλάχιστον τέσσερις) και μια μεγάλη πυρκαγιά που ήταν ορατή από την πόλη Ραστ.

Sefid Rud industrial zone

Προειδοποίηση εκκένωσης από τον IDF

Επείγουσα προειδοποίηση εκκένωσης προς τους κατοίκους της περιοχής Kolesh Taleshan, όπου βρίσκεται το Βιομηχανικό Πάρκο Sefidroud, είχαν εκδώσει προηγουμένους οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, στα φαρσί.

 ⭕️Ο ισραηλινός στρατός, καθώς τις τελευταίες ημέρες επιτίθεται στις στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος σε όλο το Ιράν, σύντομα θα δραστηριοποιηθεί σε αυτήν την περιοχή. (σημειώνεται στον χάρτη με κόκκινο).

 ⭕️Αγαπητοί πολίτες, για την ασφάλειά σας, σας παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την περιοχή που σημειώνεται στον χάρτη το συντομότερο δυνατό.

 ⭕️Η παρουσία σας σε αυτήν την περιοχή θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας.

*Το Κολές Ταλεσάν είναι χωριό στην αγροτική περιοχή Πασικάν, στην κεντρική περιοχή της κομητείας Ραστ, στην επαρχία Γκιλάν του Ιράν. Στην απογραφή του 2016, ο πληθυσμός του ήταν 145 κάτοικοι, σε 51 οικογένειες.

