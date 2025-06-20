Περίπου μία ώρα αφότου οι IDF εξέδωσαν συναγερμό εκκένωσης στην περιοχή Kolesh Taleshan, μαζικές επιθέσεις συγκλόνισαν το βιομηχανικό πάρκο Sefidroud (Σεφιντρούντ), στο Ιράν.

Massive Strikes Hit Iranian Industrial Park After IDF Evacuation Warning



About an hour after the IDF issued an evacuation order for the Sefidrood Industrial Park near Kolesh Taleshan in northern Iran, residents reported heavy airstrikes, multiple secondary explosions, and a… pic.twitter.com/9eAaAGNVHF June 20, 2025

Οι κάτοικοι ανέφεραν σφοδρές επιθέσεις εναντίον του συγκροτήματος, παράλληλα με μια σειρά από δευτερογενείς εκρήξεις (τουλάχιστον τέσσερις) και μια μεγάλη πυρκαγιά που ήταν ορατή από την πόλη Ραστ.

Προειδοποίηση εκκένωσης από τον IDF

Επείγουσα προειδοποίηση εκκένωσης προς τους κατοίκους της περιοχής Kolesh Taleshan, όπου βρίσκεται το Βιομηχανικό Πάρκο Sefidroud, είχαν εκδώσει προηγουμένους οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, στα φαρσί.

⭕️Ο ισραηλινός στρατός, καθώς τις τελευταίες ημέρες επιτίθεται στις στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος σε όλο το Ιράν, σύντομα θα δραστηριοποιηθεί σε αυτήν την περιοχή. (σημειώνεται στον χάρτη με κόκκινο).

⭕️Αγαπητοί πολίτες, για την ασφάλειά σας, σας παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την περιοχή που σημειώνεται στον χάρτη το συντομότερο δυνατό.

⭕️Η παρουσία σας σε αυτήν την περιοχή θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας.

🔴 هشدار فوری به کلیه افرادی که در ناحیه قرمز رنگ نقشه در شهرک صنعتی سفیدرود در محدوده روستای کلش طالشان قرار دارند:



⭕️ ارتش اسرائیل همچنان که در روزهای اخیر در سراسر ایران برای حمله به زیرساخت های نظامی رژیم ایران اقدام کرده است، بزودی در این ناحیه فعالیت خواهد نمود.



⭕️… pic.twitter.com/KGBq9QOqeD — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) June 19, 2025

*Το Κολές Ταλεσάν είναι χωριό στην αγροτική περιοχή Πασικάν, στην κεντρική περιοχή της κομητείας Ραστ, στην επαρχία Γκιλάν του Ιράν. Στην απογραφή του 2016, ο πληθυσμός του ήταν 145 κάτοικοι, σε 51 οικογένειες.

