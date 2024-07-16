Νέος γύρος συνομιλιών της Χαμάς και της Φάταχ στην Κίνα

Παλαιστινιακά κινήματα –συμπεριλαμβανομένων της Φάταχ και της Χαμάς, που παραμένουν για μιάμιση δεκαετία σε ρήξη– θα συμμετάσχουν τις επόμενες ημέρες σε συνομιλίες για να υπάρξει συμφιλίωση και ενότητα, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αξιωματούχοι των δύο παρατάξεων.

Εκπρόσωποι της Φάταχ και της Χαμάς συναντήθηκαν τον Απρίλιο στην Κίνα, προκειμένου να συζητήσουν περί πιθανής συμφιλίωσης, ώστε να τερματιστεί η αντιπαράθεσή τους για 17 χρόνια· η ένταση στις σχέσεις τους έχει κλιμακωθεί αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος ηγείται της Φάταχ, έχει επικρίνει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς για τον πόλεμο. Η Χαμάς έχει κατηγορήσει τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής ότι παίρνει το μέρος του Ισραήλ.

Οι δυο μεγαλύτερες παλαιστινιακές παρατάξεις βρίσκονται σε αντιπαράθεση αφότου η Χαμάς κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές το 2006 και κατέλαβε τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας το 2007 έπειτα από σύντομη ένοπλη αναμέτρηση κατά την οποία εξεδίωξε υποστηριζόμενες από τη Δύση δυνάμεις που ορκίζονταν πίστη στον Αμπάς.

Έκτοτε προσπάθειες αραβικών χωρών, με επικεφαλής την Αίγυπτο, απέτυχαν να τερματίσουν τις έριδες για την κατανομή εξουσιών μεταξύ της Χαμάς, που κυβερνά στη Λωρίδα της Γάζας, και της Φάταχ του Αμπάς, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Παλαιστινιακής Αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

