Αεροπορικοί βομβαρδισμοί και πυρά του πυροβολικού έπληξαν και σήμερα τη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς, μετά τα πολύνεκρα πλήγματα των προηγούμενων ημερών σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων και ένα σχολείο όπου είχαν καταφύγει άμαχοι.

Το ισλαμιστικό κίνημα, καταγγέλλοντας τις «σφαγές» που διαπράττει το Ισραήλ σε βάρος «άοπλων πολιτών» στον θύλακα ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αποσύρεται από τις έμμεσες διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός.

Σήμερα, αυτόπτες μάρτυρες και διασώστες έκαναν λόγο για βομβαρδισμούς σε πολλές συνοικίες της Πόλης της Γάζας.

Από ένα πλήγμα στον καταυλισμό Αλ Μαγάζι, στον κεντρικό τομέα του θύλακα, σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος. Το ισραηλινό πυροβολικό έβαλε επίσης στο στόχαστρο την περιοχή γύρω από τον καταυλισμό Νουσεϊράτ, στον ίδιο τομέα. Την Κυριακή, 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Νουσεϊράτ, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, όταν βομβαρδίστηκε ένα σχολείο της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, όπου είχαν βρει καταφύγιο χιλιάδες εκτοπισμένοι. Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι «έπληξε τρομοκράτες». Αυτό ήταν το πέμπτο σχολείο που βομβαρδίστηκε μέσα σε διάστημα οκτώ ημερών στη Λωρίδα της Γάζας.

Στα νότια, στρατιωτικά ελικόπτερα έπληξαν τα περίχωρα του Χαν Γιουνίς και της Ράφα, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χθες «εξόντωσε έναν τρομοκρατικό πυρήνα, οπλισμένο με εκτοξευτήρες ρουκετών, σε μάχες εκ του σύνεγγυς» στον τομέα της Ράφα. Επίσης «πολλοί τρομοκράτες εξοντώθηκαν» στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας. Οι χερσαίες δυνάμεις υποστηρίζονται από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό στη Μεσόγειο, το οποίο «συνεχίζει να πλήττει τρομοκρατικούς στόχους», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

