ΠΑΟΚ: Έθεσε τον τόνο για τη νέα σεζόν ο Λουτσέσκου

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας σεζόν ξεκίνησε, με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας να επιστρέφουν στις προπονήσεις, μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές.



Μάλιστα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε μία παθιασμένη ομιλία στους παίκτες του, μέσω της οποίας στάθηκε στη νοοτροπία που θέλει να δει από αυτούς από την πρώτη προπόνηση, έτσι η ομάδα να φτάσει φέτος ψηλά.

«Είναι πολύ πολύ πολύ σημαντικό και προσέξτε το αυτό, να ξεκινήσουμε από την πρώτη μέρα με τη σωστή νοοτροπία, που σημαίνει αυτοπεποίθηση γιατί είστε εδώ. Με ενέργεια για να δείξετε πάθος και να μπούμε από την πρώτη στιγμή με αυτήν τη θετική ενέργεια στις προπονήσεις και με τη σωστή συμπεριφορά.



Τι σημαίνει συμπεριφορά; Να είμαστε αφοσιωμένοι! Να έχουμε τη θέληση όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα δυνατό γκρουπ στο τέλος, και μια δυνατή ομάδα και να κερδίσουμε», είπε αναλυτικά ο Ρουμάνος στους παίκτες του.



Δείτε το βίντεο:

