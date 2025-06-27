Λογαριασμός
Ο «Πόλεμος των Άστρων» είναι εδώ - To κινεζικό «Αστέρι του Θανάτου» εξελίσσεται «εκπληκτικά γρήγορα» - Ανησυχία στις ΗΠΑ

Το Πεκίνο πλησιάζει τις ΗΠΑ στην κούρσα των εξοπλισμών για πυραυλική τεχνολογίας που μπορεί να πλήξει στόχους από το διάστημα με «πολύ ανησυχητικούς ρυθμούς»

Κίνα: To «Αστέρι του Θανάτου» εξελίσσεται «εκπληκτικά γρήγορα» και θα μπορούσε να ξεπεράσει τις ΗΠΑ

Ο «Πόλεμος των Άστρων» είναι εδώ... Η κινεζική εκδοχή της τεχνολογίας Star Wars εξελίσσεται «εκπληκτικά γρήγορα» και θα μπορούσε να ξεπεράσει τις ΗΠΑ στην κούρσα των διαστημικών εξοπλισμών, προειδοποιεί η Ουάσινγκτον

Η διαστημική στρατιωτική τεχνολογία της Κίνας αναπτύσσεται «εκπληκτικά γρήγορα», με τις αμερικανικές δυνάμεις να κινδυνεύουν από τη λεγόμενη «αλυσίδα εξόντωσης» του Πεκίνου, σημειώνεται.

Το Πεκίνο πλησιάζει τις ΗΠΑ στην κούρσα των εξοπλισμών για την ανάπτυξη πυραυλικής τεχνολογίας που μπορεί να πλήξει στόχους από το διάστημα με «πολύ ανησυχητικούς ρυθμούς» τόνισε ο ανώτατος διοικητής της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ (USSF) Στίβεν Γουάιτινγκ. 

China 's space-based military technology is developing 'breathtakingly fast' with US forces at risk of the 'kill chain', Washington has warned (pictured: the Chinese People's Liberation Army Rocket Force launching an intercontinental ballistic missile carrying a dummy warhead into the Pacific Ocean)

Η αποκαλούμενη «αλυσίδα εξόντωσης» - η οποία αρχικά εντοπίζει, παρακολουθεί και τελικά επιτίθεται σε έναν στόχο - θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις στον Ινδο-Ειρηνικό, καθώς και σε επιθέσεις ακριβείας «πάνω από τον ορίζοντα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο στρατηγός Στίβεν Γουάιτινγκ στην Telegraph.

Η προειδοποίηση έρχεται μόλις ένα μήνα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε τα δικά του σχέδια για το αντιαεροπορικό σύστημα «Χρυσός Θόλος» αξίας 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο, όπως λέει, «θα προστατεύσει τις ΗΠΑ από τα πιο ισχυρά όπλα του κόσμου».

Ωστόσο, η ενσωμάτωση διαστημικής τεχνολογίας από τον κινεζικό στρατό, το ναυτικό και την αεροπορία τον έχει καταστήσει «πιο θανατηφόρα, πιο ακριβή και με μεγαλύτερο βεληνεκές» - εκτοπίζοντας τις ΗΠΑ στην κούρσα των διαστημικών εξοπλισμών.

The integration of space-tech with China's army, navy and air force has made them 'more lethal, more precise and more far-ranging', warned General Stephen Whiting (pictured)
Στίβεν Γουάιτινγκ

Νωρίτερα φέτος, η USSF (Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ - United States Space Force) ανακοίνωσε ότι το Πεκίνο είχε πραγματοποιήσει αρκετούς συγχρονισμένους δορυφορικούς ελιγμούς σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, γνωστούς και ως «αερομαχίες».

Η Κίνα διαθέτει περισσότερους από 500 δορυφόρους ικανούς για υπηρεσίες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR), με 67 να έχουν σταλεί μόνο τον τελευταίο χρόνο σύμφωνα με την USSF.

Με κινεζική τεχνολογία που λειτουργεί με μικροκύματα επτά δέσμες χτυπούν τον στόχο ακριβώς την ίδια στιγμή. Οι εχθρικές δορυφορικές επικοινωνίες απονεκρώνονται:

Death Star


Παρότι η Αμερική έχει περίπου 8.000 δορυφόρους στο διάστημα σε σύγκριση με τους 1.000 συνολικά της Κίνας, οι Κινέζοι επιστήμονες πρόσφατα ανέπτυξαν αυτό που θεωρείται η πιο ισχυρή κάμερα παρακολούθησης δορυφόρων στον κόσμο. Η συγκεκριμένη κάμερα είναι σε θέση να τραβάει φωτογραφίες με ακρίβεια χιλιοστού σε απόσταση μεγαλύτερη των 97 χιλιομέτρων. 

Οι κινεζικοί δορυφόροι εργάζονται επίσης για την ανάπτυξη αντιόπλων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παρεμβολές ή και καταστροφή άλλων δορυφόρων. Αμερικανοί εμπειρογνώμονες έχουν προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι προετοιμασμένες για τέτοιες εξελίξεις.

The warning comes only a month after Donald Trump unveiled his own plans for a $175 billion 'Golden Dome' defence system which he says will protect the US from the world's most powerful weapons
Ο Χρυσός Θόλος του Τραμπ

Η πρόταση του Τραμπ για τον Χρυσό Θόλο είχε «καθυστερήσει εδώ και πολύ καιρό» και ήταν «απολύτως απαραίτητη» εν μέσω των αυξανόμενων απειλών από την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία, δήλωσαν τότε αναλυτές. 

Αλλά το Πεκίνο προειδοποίησε ότι το σχέδιο να τεθούν αμερικανικά όπλα στην τροχιά της γης για πρώτη φορά «αυξάνει τον κίνδυνο να γίνει το διάστημα πεδίο μάχης, τροφοδοτεί μια κούρσα εξοπλισμών και υπονομεύει τη διεθνή ασφάλεια».

Στο μεταξύ, η Μόσχα κάλεσε την Ουάσινγκτον να ενημερώσει σχετικά με το πρόγραμμά της – κάτι που ο Τραμπ δήλωσε ότι θα το κάνει «την κατάλληλη στιγμή». Μετά από συνομιλίες μεταξύ των συμμάχων νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Πεκίνο και η Μόσχα εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν καταδικάζοντας τα σχέδια της Ουάσινγκτον ως «βαθιά αποσταθεροποιητικά» καθώς μετατρέπουν το διάστημα σε «αρένα ένοπλης αντιπαράθεσης».

Μια μη διαβαθμισμένη έκθεση της DIA (Defense Intelligence Agency  - Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών) που δημοσιεύθηκε τον Μάιο ανέφερε ότι η Κίνα και η Ρωσία «αναπτύσσουν μια σειρά από νέα συστήματα εκτόξευσης» για να εκμεταλλευτούν τα κενά στην άμυνα των ΗΠΑ, ενώ οι παραδοσιακοί βαλλιστικοί πύραυλοι αναμένεται να παραμείνουν η κύρια απειλή για το αμερικανικό έδαφος.

TAGS: Κίνα ΗΠΑ Ρωσία
