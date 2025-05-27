Η Βόρεια Κορέα κρίνει πως το σχέδιο για τη δημιουργία αντιπυραυλικής ασπίδας που βάφτισε «Χρυσό Θόλο» ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι «πολύ επικίνδυνη» απειλή, καθώς επιδιώκει τη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος, μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης στην Πιονγκγιάνγκ.

Το βορειοκορεατικό υπουργείο Εξωτερικών δημοσιοποίησε υπόμνημα «για να ενημερώσει τη διεθνή κοινότητα ότι η δημιουργία νέου συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας από τις ΗΠΑ είναι πολύ επικίνδυνη ‘απειλητική πρωτοβουλία’ με σκοπό να απειλήσει τη στρατηγική ασφάλεια των χωρών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέες λεπτομέρειες και χρηματοδότηση περίπου 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων συνολικά για τη δημιουργία νέας αντιπυραυλικής ασπίδας, συστήματος κατ’ αυτόν «πολύ σημαντικού για την επιτυχία, αν όχι την ίδια την επιβίωση της χώρας μας».

Αναλυτές ωστόσο επισημαίνουν πως το σχέδιο αυτό θα πρέπει να ξεπεράσει τεχνικές και πολιτικές προκλήσεις και η υλοποίησή του ενδέχεται να αποδειχθεί πολύ πιο δαπανηρή από ό,τι είπε ο Ρεπουμπλικάνος.

Στο υπόμνημά της η Βόρεια Κορέα, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως είναι «αποφασισμένες να στρατιωτικοποιήσουν το διάστημα», πως θέλουν να το μεταμορφώσουν «σε πεδίο δυνητικού πυρηνικού πολέμου», κατά το KCNA.

Η Κίνα εξέφρασε επίσης την έντονη αντίθεσή της στο σχέδιο αυτό, προσάπτοντας στις ΗΠΑ πως καταφέρνουν πλήγμα στην παγκόσμια σταθερότητα.

Ο «Χρυσός Θόλος» που θέλει ο κ. Τραμπ, με βάση όσα δήλωσε τουλάχιστον, θα είναι ολοκληρωμένο σύστημα άμυνας έναντι πελώριου εύρους εχθρικών όπλων — διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων, υπερηχητικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ, περνώντας από τα drones. Η ιδέα προφανώς αντλεί έμπνευση από το ισραηλινό σύστημα «Σιδηρούς Θόλος», που πάντως είναι σχεδιασμένο για την προστασία της χώρας από επιθέσεις με όπλα που έχουν βραχύ ως μέσο βεληνεκές –ρουκέτες, πυραύλους, drones–, όχι την αναχαίτιση διηπειρωτικών πυραύλων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.