Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η Κριστίν Λαγκάρντ, επέκρινε χθες Δευτέρα τη «φρικτή» φρασεολογία που χρησιμοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόσφατα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στον ισχυρισμό του πως δημιουργήθηκε για να «ξαφρίζει» τις ΗΠΑ.

Θύμισε στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD ότι οι ΗΠΑ είχαν ενθαρρύνει την ίδρυση της ΕΕ και πρόσθεσε ότι το να λέγεται πως «δημιουργήθηκε στην πραγματικότητα με σκοπό να καταφέρει πλήγμα στις ΗΠΑ» είναι κάτι «αντίθετο στην κοινή λογική» και «ενάντιον στην ιστορία» καθώς «ασφαλώς δεν είναι αυτός ο σκοπός» της Γηραιάς Ηπείρου.

Ο Ρεπουμπλικάνος έκανε τις επίμαχες δηλώσεις για την ΕΕ νωρίτερα φέτος, όταν απείλησε να την πλήξει με δυσβάστακτους τελωνειακούς δασμούς, κατ’ αυτόν «ανταποδοτικούς», επικαλούμενος το εμπορικό πλεόνασμά της έναντι της χώρας του.

Για την κυρία Λαγκάρντ, τα σχόλια αυτά του κ. Τραμπ είναι μέρος της «πρόκλησης» που αρέσκεται να χρησιμοποιεί και «έχουμε συνηθίσει, δυστυχώς», όπως παρατήρησε, συμπληρώνοντας πως ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ για να κλειστεί συμφωνία.

Στην πιο πρόσφατη φραστική επίθεσή του εναντίον των Βρυξελλών, ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε την Παρασκευή να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 50% σε ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά από την 1η Ιουνίου, ερίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε «πουθενά». Όμως κατόπιν, την Κυριακή, ανακοίνωσε πως παρατείνει την προθεσμία για την εφαρμογή των δασμών μέχρι την 9η Ιουλίου, έπειτα από συνδιάλεξη με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Για την Κριστίν Λαγκάρντ, οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν «απλά να κάθονται με τα χέρια σταυρωμένα», να «παριστάνουν».

«Πρέπει να εμπλακούμε σε διάλογο, να συνεργαστούμε με την ομάδα του, να ακούσουμε τι προτείνει», κατόπιν «να κάνουμε δικές μας προτάσεις και να διαπραγματευτούμε», εξήγησε.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει δασμούς «βάσης» 10% που επέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ τον περασμένο μήνα στις εισαγωγές από σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου, καθώς και δασμούς 25% στα αυτοκίνητα, στον χάλυβα και στο αλουμίνιο.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο επίτροπος αρμόδιος για το Εμπόριο, ο Μάρος Σέφτσοβιτς, κι ο ομόλογός του αντιπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης για ζητήματα εμπορίου (USTR), ο Τζέιμισον Γκριρ, επρόκειτο να συνομιλήσουν χθες, μετά την απόφαση του προέδρου Τραμπ να μην υλοποιήσει άμεσα την απειλή του για δασμούς 50%.

