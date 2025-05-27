Η Κολομβία ονομάζει για πρώτη φορά πρεσβευτή στην Παλαιστίνη

Η κυβέρνηση της Κολομβίας ονόμασε τον πρώτο της πρεσβευτή στα παλαιστινιακά εδάφη: είναι ο Χόρχε Ιβάν Οσπίνα –άλλοτε δήμαρχος στη μεγαλούπολη Κάλι, πολιτικός χαρακτηριζόμενος πιστός σύμμαχος του προέδρου Γουστάβο Πέτρο–, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών στην Μπογοτά.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Πέτρο ανακοίνωσε τον Μάιο του 2024 τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ, κατηγορώντας την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι διαπράττει «γενοκτονία» στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ανήγγειλε επίσης τότε τη δημιουργία πρεσβείας της Κολομβίας στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο διορισμός του κ. Οσπίνα στη θέση του «πρεσβευτή στην κυβέρνηση του κράτους της Παλαιστίνης» ακολουθεί την έγκριση των παλαιστινιακών αρχών την 5η Μαΐου, σύμφωνα με διάταγμα που υπέγραψε η υπουργός Εξωτερικών Λάουρα Σαράβια την 22η Μαΐου.

Ο κ. Οσπίνα, ο πρώην δήμαρχος της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Κολομβίας, έχει διατελέσει στέλεχος παρατάξεων της κολομβιανής αριστεράς. Είναι γιος του Ιβάν Μαρίνο Οσπίνα, ενός από τους ηγέτες του κινήματος ανταρτών της άκρας αριστεράς M-19. Ο κ. Πέτρο υπήρξε στα νιάτα του μέλος του κινήματος αυτού.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας δεν διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο αν ο κ. Οσπίνα θα ασκεί τα καθήκοντά του στη Ραμάλα, σε άλλη πόλη, ή θα εγκατασταθεί σε γειτονική χώρα.

Πηγή: skai.gr

