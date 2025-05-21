Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα κατασκευάσουν σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας στο πρότυπο του «Σιδηρού Θόλου» του Ισραήλ- το οποίο βάφτισε «Χρυσό Θόλο» (Golden Dome) - με τη συμμετοχή μάλιστα και του Καναδά.

Σύμφωνα με τα μεγαλεπήβολα σχέδια του Αμερικανού προέδρου, η αντιπυραυλική ασπίδα «Χρυσός Θόλος» θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος της θητείας του.

Θα περιλαμβάνει ακόμα και διαστημικούς αναχαιτιστές και υπολογίζεται πως θα κοστίσει συνολικά «περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια». Μάλιστα, του έργου θα ηγηθεί ο στρατηγός Μάικλ Γκέτλεϊν, αναπληρωτής αρχηγός διαστημικών επιχειρήσεων.

«Ο κόσμος είναι πολύ επικίνδυνος. Θα προστατέψουμε τους πολίτες μας, όπως ποτέ άλλοτε. Πρόεδρος Τραμπ» αναφέρει αφίσα στην παρουσίαση του Χρυσού Θόλου, στο Οβάλ Γραφείο

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υπογράψει διάταγμα για την ανάπτυξη του «αμερικανικού Σιδηρού Θόλου», τον οποίο ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει ολοκληρωμένη ασπίδα αντιπυραυλικής άμυνας για την προστασία της αμερικανικής επικράτειας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου δορυφόρων, για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και πιθανή αναχαίτιση εισερχόμενων πυραύλων.

«Μόλις κατασκευαστεί πλήρως, ο Χρυσός Θόλος θα είναι σε θέση να αναχαιτίσει πυραύλους ακόμα κι αν εκτοξευθούν από άλλες πλευρές του κόσμου. Ακόμα κι αν εκτοξευθούν από το διάστημα, θα έχουμε το καλύτερο σύστημα που κατασκευάστηκε ποτέ», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, κατά την παρουσίαση του Χρυσού Θόλου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου

Σύμφωνα με τον Independent, το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ σκιαγραφεί ορισμένες απλές πτυχές του σχεδίου του Χρυσού Θόλου, όπως μια ενημερωμένη αξιολόγηση κινδύνου πυραύλων ή μια λίστα στρατηγικών τοποθεσιών όπου «θα ήταν καλύτερο να αμυνθούμε προληπτικά έναντι των πυραυλικών απειλών».

Πόσο εφικτό είναι το σχέδιο Τραμπ

Νωρίτερα αυτόν το μήνα, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτίμησε ότι το Golden Dome θα μπορούσε να κοστίσει έως και 831 δισεκατομμύρια δολάρια, σε δύο δεκαετίες.

Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ακόμα ότι είναι πολύ δύσκολο η διαστημική αντιπυραυλική ασπίδα που παρουσίασε ο Τραμπ να είναι έτοιμη και λειτουργική μέσα στα επόμενα 4 χρόνια.

Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσιάζει το μεγαλεπήβολο σχέδιό του για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους

Ο Michael O'Hanlon, διευθυντής έρευνας στο πρόγραμμα Foreign Policy στο Ινστιτούτο Brookings, υποστηρίζει ότι το έργο θα ήταν δαπανηρό και «εξαιρετικά αναποτελεσματικό».

«Πρέπει να είσαι αρκετά σίγουρος ότι θα πετύχεις τα πάντα, σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ ή τουλάχιστον να τους αναχαιτίσεις όλους (τους πυραύλους). Δεν μπορείς να καλύψεις τη Φλόριντα και όχι την Καλιφόρνια», λέει ο O'Hanlon στον Independent.

Επίσης, τα όπλα λέιζερ θα πρέπει να σταλούν σε τροχιά με μεγάλες ποσότητες καυσίμου και γιγάντια κάτοπτρα.«Αυτό μεταφράζεται στο ότι κάθε ένα από τα αμυντικά λέιζερ που βασίζονται στο διάστημα, είναι το αντίστοιχο του τηλεσκοπίου Hubble», εξηγεί.

Σύμφωνα ακόμα με τον Wes Rumbaugh, συνεργάτη στο Missile Defense Project στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, ο «Χρυσός Θόλος» είναι εφικτός σε καθαρά τεχνικό επίπεδο, αλλά άλλοι παράγοντες θα καθορίσουν εάν θα κατασκευαστεί ποτέ. «Χτίζοντας τέτοια ισχυρά αμυντικά συστήματα, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν έναν αντίπαλο να ενισχύσει περαιτέρω την επίθεσή του, πυροδοτώντας μια παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών. Αυτό θα έκανε τη χώρα «λιγότερο ασφαλή και σίγουρα πιο φτωχή», εκτίμησε με τη σειρά του ο O'Hanlon.

Όσο για το ερώτημα εάν οι ΗΠΑ χρειάζονται πραγματικά τον «Χρυσό Θόλο», ο O'Hanlon είναι καταφατικός

«Πιστεύω ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποια οφέλη ακόμη και σε ένα περιορισμένο, μερικώς αποτελεσματικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας, είτε πρόκειται για άμυνα έναντι της απειλής της Βόρειας Κορέας που συνεχίζει να αυξάνεται, είτε για μελλοντική ιρανική απειλή, είτε για απειλή περιορισμένου χτυπήματος από τη Ρωσία ή την Κίνα», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.