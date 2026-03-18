Η Πολωνία σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές κάτω των 16 ετών στα σχολεία από την 1η Σεπτεμβρίου, δήλωσε την Τετάρτη η υπουργός Παιδείας, Μπαρμπάρα Νοβάτσκα, προσχωρώντας σε μια αυξανόμενη λίστα χωρών που κινούνται προς τον περιορισμό του χρόνου των παιδιών μπροστά από οθόνες και της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Χώρες όπως η Ολλανδία, η Νότια Κορέα και η Ιταλία έχουν ήδη απαγορεύσει τα smartphone στα σχολεία λόγω ανησυχιών για τον αντίκτυπό τους στη συγκέντρωση και τη συμπεριφορά. Άλλες χώρες έχουν απαγορεύσει -ή εξετάζουν να απαγορεύσουν- την πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτή τη στιγμή οριστικοποιούμε τις εργασίες για μια σημαντική νομοθετική αλλαγή, κρίσιμη για τα σχολεία, η οποία θα οδηγήσει σε απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα δημοτικά σχολεία από την 1η Σεπτεμβρίου 2026», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Νοβάτσκα.

Στην Πολωνία, τα παιδιά ηλικίας 7-15 ετών φοιτούν στο δημοτικό σχολείο (primary school).

Η Νοβάτσκα τόνισε ότι η χρήση τηλεφώνων στο σχολείο «δεν μπορεί να είναι ο κανόνας, καθώς βλέπουμε πόσο εξαρτημένα είναι τα παιδιά από το διαδίκτυο».

Πηγή: skai.gr

