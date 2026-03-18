Ίλον Μασκ: Συμμορφώνεται με το πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ της ΕΕ στο Χ

Το X του Ίλον Μασκ τήρησε την προθεσμία για την καταβολή του προστίμου ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η ΕΕ τον Δεκέμβριο, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συνεργασία με την ΕΕ έρχεται την ίδια στιγμή που το X συνεχίζει τη δικαστική μάχη κατά της απόφασης.

Σύμφωνα με την απόφαση που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο, το X είχε προθεσμία εντός αυτού του μήνα να πληρώσει το πρόστιμο και να προτείνει λύσεις σχετικά με τον σχεδιασμό των μπλε σημάτων επαλήθευσης για τους πιστοποιημένους λογαριασμούς στην υπηρεσία του. «Και τα δύο έχουν γίνει», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Thomas Regnier.

Η τήρηση της προθεσμίας σημαίνει ότι το X είτε πλήρωσε το πρόστιμο είτε προσέφερε μια οικονομική εγγύηση ότι θα το πράξει σε περίπτωση που αποτύχει η έφεσή του κατά της ποινής.

«Μία από τις δύο επιλογές έχει υλοποιηθεί», δήλωσε ο Regnier, προσθέτοντας: «Η Επιτροπή δεν συνηθίζει να ενημερώνει για οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και της Κομισιόν».

Το X αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Οι παραβιάσεις και οι αντιδράσεις

Η Επιτροπή έκρινε τον Δεκέμβριο ότι το X παραβίασε τη νομοθεσία της ΕΕ για τις πλατφόρμες (Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες - DSA), λόγω του σχεδιασμού των μπλε σημάτων επαλήθευσης και της αποτυχίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων διαφάνειας.

Τόσο ο Μασκ όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι στις ΗΠΑ εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για το πρόστιμο, χαρακτηρίζοντάς το ως επίθεση στην ελευθερία του λόγου.

Η εταιρεία προσφεύγει κατά της απόφασης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το X υπέβαλε πρόταση για την αντιμετώπιση του σχεδιασμού των μπλε σημάτων στις 10 Μαρτίου.

Τα επόμενα βήματα

Το X έχει προθεσμία έως τις 28 Απριλίου για να υποβάλει διορθωτικά μέτρα για τις άλλες δύο κατηγορίες παραβιάσεων: τη διαφήμιση και τη διαφάνεια των δεδομένων.

Η Επιτροπή θα αναλύσει την πρόταση του X για να διαπιστώσει εάν αντιμετωπίζει τις ανησυχίες και θα μπορούσε να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις σε περίπτωση που το X αποτύχει να τις εφαρμόσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.