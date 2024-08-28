Η Πολωνία σχεδιάζει να διαθέσει το 4,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της για τις αμυντικές της δαπάνες το 2025, δήλωσε σήμερα στο πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP ο υφυπουργός Άμυνας Στανισλάβ Βζιάτεκ, πριν από τη συνέντευξη Τύπου για τον προϋπολογισμό της χώρας για το επόμενο έτος τον οποίο ενέκρινε η κυβέρνηση.

Η Πολωνία αύξησε τις στρατιωτικές της δαπάνες από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

