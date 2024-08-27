Drone στην Πολωνία: Το ΝΑΤΟ καταδικάζει τις «ανεύθυνες» ενέργειες της Ρωσίας

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε σήμερα τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών στην Ουκρανία, μετά τις αναφορές από την Πολωνία για παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της, πιθανότατα από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, στη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία.

«Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, θραύσματα ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πύραυλοι έχουν βρεθεί σε συμμαχικά εδάφη, σε αρκετές περιπτώσεις», δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Φάραχ Νταχλάλα. «Αν και δεν έχουμε πληροφορίες που να υποδηλώνουν σκόπιμη επίθεση της Ρωσίας εναντίον συμμάχων, αυτές οι ενέργειες είναι ανεύθυνες και δυνητικά επικίνδυνες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

