Η Πολωνία αγοράζει από τις ΗΠΑ εκατοντάδες πυραύλους αέρος-αέρος

Η Πολωνία υπέγραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ ενόψει της αγοράς εκατοντάδων πυραύλων αέρος-αέρος AIM-120C AMRAAM, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η πολωνική εθνική υπηρεσία εξοπλισμών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας, το τίμημα της συγκεκριμένης σύμβασης ανέρχεται σε «855 εκατομμύρια δολάρια», ή περίπου 783 εκατομμύρια ευρώ.

Η παράδοση των πυραύλων αέρος-αέρος μέσου βεληνεκούς, ο ακριβής αριθμός των οποίων δεν διευκρινίστηκε, θα γίνει την περίοδο «2029-2033» και θα «χρησιμοποιούνται από τα μαχητικά» της πολωνικής πολικής αεροπορίας.

Η Πολωνία διαθέτει πλέον αμερικανικά μαχητικά πολλαπλών ρόλων F-16.

Πρόκειται για νέο μεγάλο συμβόλαιο που εγγράφεται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του υλικού των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, διαδικασία την οποία επέσπευσε η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία.

Γείτονας και ανεπιφύλακτος υποστηρικτής της χώρας αυτής, η Πολωνία θα αφιερώσει φέτος πάνω από 4% του ΑΕΠ της στην άμυνα, δαπανώντας όχι λιγότερα από 33 δισεκατομμύρια δολάρια· πρόκειται για ποσοστό διπλάσιο από αυτό που ορίζεται από το NATO (τουλάχιστον 2%).

Έχει αποδυθεί, με κόστος δισεκατομμυρίων, σε σειρά αγορών στρατιωτικών εξοπλισμών, κυρίως από τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με ΜΜΕ, η Βαρσοβία και η Ουάσιγκτον, που έδωσε πράσινο φως την περασμένη χρονιά, θα υπογράψουν την Τρίτη οριστική συμφωνία για την αγορά 96 επιθετικών ελικοπτέρων αμερικανικής κατασκευής AH-64E Apache, εκτιμώμενης αξίας εννέα και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ.

Θα αντικαταστήσουν επιθετικά ελικόπτερα Mi-24, σοβιετικού σχεδιασμού.

Ενόψει της συγκεκριμένης αγοράς, η Πολωνία υπέγραψε τη Δευτέρα συμφωνίες με τις αμερικανικές βιομηχανίες Boeing και General Electric.

Αυτές αφορούν τη μεταφορά τεχνογνωσίας για τη συντήρηση των συγκεκριμένων ελικοπτέρων σε πολωνικά εργοστάσια, συμβάσεις αξίας περίπου 215 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Βαρσοβία ανακοίνωσε επίσης αυτή την εβδομάδα πως επίκειται η υπογραφή σύμβασης ενόψει της αγοράς 48 εκτοξευτήρων αμερικανικών πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.