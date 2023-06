Κορυφαίος Ρώσος παίκτης του χόκεϊ συνελήφθη στην Πολωνία για κατασκοπεία - «Σφοδρή διαμαρτυρία» της Μόσχας

Η Πολωνία συνέλαβε ρώσο παίκτη του χόκεϊ με την κατηγορία της κατασκοπείας, ανακοίνωσαν οι πολωνικές εισαγγελικές υπηρεσίες, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για το 14ο άτομο που συλλαμβάνεται στο πλαίσιο εξάρθρωσης δικτύου κατασκοπείας στην χώρα.

«Οι ρώσοι κατάσκοποι πέφτουν ένας ένας !», δήλωσε στο Twitter ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιεφ Ζιόμπρο. «Ενας κατάσκοπος που δρούσε υπό το κάλυμμα του αθλητή συνελήφθη. Ο Ρώσος ήταν παίκτης ομάδας της πρώτης εθνικής κατηγορίας».

According to the Polish prosecutor's office, the detained man is the 14th person arrested as part of an investigation into a Russian "spy ring." https://t.co/o4cWZRfGnr

Ο παίκτης του χόκεϊ είχε φθάσει στην Πολωνία τον Οκτώβριο 2021 και συνελήφθη στην περιοχή της Σιλεσίας, διευκρινίζουν οι εισαγγελικές αρχές.

Τόσο ο παίκτης όσο και η ομάδα του δεν κατονομάσθηκαν. Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης ωστόσο αναφέρουν ότι πρόκειται για τον 20χρονο Maxim S.

⭕️ Polish Internal Security Agency detained a Russian spy is 20-year-old Maksim Sergeev, a hockey player of the 1. Liga.



Sergeev was a member of the Russian network, which from 2021 provided information on critical infrastructure in Poland and prepared acts of sabotage. pic.twitter.com/76MD8AO6Va