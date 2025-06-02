Συνέντευξη στον Χριστόδουλο Αθανασάτο

Συνέντευξη για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας παραχώρησε στο skai.gr ο δισεκατομμυριούχος Έλληνας ομογενής, Τζον Κατσιματίδης, αναφερόμενος στην πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τις σχέσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την ηγεσία των ΗΠΑ αλλά και την απόφαση της αιγυπτιακής Δικαιοσύνης να κλείσει την ιστορική Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά και να δημεύσει την περιουσία της.

Ο κ. Κατσιματίδης αρχικά ανέφερε πως η προεδρία του κ. Τραμπ τις 100 πρώτες ημέρες του είναι «ζωντανή και δραστήρια», σημειώνοντας πως «καθημερινά είναι ενήμερος για το τι συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο, σε 183 χώρες».

Για τους δασμούς σχολίασε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ «δεν είναι να βλάψει την Ευρώπη ή την Κίνα — αυτό που θέλει είναι να πετύχει μια καλή συμφωνία για όλους», ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως «δεν είναι πολεμοκάπηλος — είναι ειρηνοποιός. Αν κάποιος αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί πραγματικά επιδιώκει την ειρήνη».

Για τη νέα πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο κ. Κατσιματίδης είπε πως είναι μια «έξυπνη και δυναμική επιχειρηματίας, με άμεση πρόσβαση στον πρόεδρο των ΗΠΑ» και πως έχει «στόχο να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει προστατευμένη από κάθε πιθανή απειλή».

Για τον Τούρκο πρόεδρο και την σχέση του με τον κ. Τραμπ, ανέφερε πως: «Θεωρώ ότι ο Ερντογάν ήταν υπερβολικά κοντά στη Ρωσία και, κατά την άποψή μου, ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα ρισκάρει ποτέ να αποκαλύψει κάτι που θα μπορούσε να φτάσει στα χέρια της Ρωσίας», σχολιάζοντας το ζήτημα με τα F-35.

Αναφορικά με την Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά ο κ. Κατσιματίδης επισήμανε: «Ελπίζω να ζητήσουμε από τον πρόεδρο Τραμπ να εμπλακεί, με την ελπίδα ότι όλα θα εξελιχθούν θετικά».

Αναλυτικά η συνέντευξη στο skai.gr:

Κύριε Κατσιματίδη, αρχικά θα θέλαμε τις εντυπώσεις σας από τους πρώτους μήνες της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ;

Η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ στις πρώτες 100 ημέρες… είναι ζωντανή και δραστήρια. Μιλάει στους δημοσιογράφους, μιλάει στον αμερικανικό λαό σχεδόν κάθε μέρα. Δεν κρύβεται στο υπόγειο. Ξέρει τι συμβαίνει, δεν υπάρχει καμία «μελαγχολία στο παρασκήνιο», και έχει τον πλήρη έλεγχο τόσο του Λευκού Οίκου όσο και των ανθρώπων του. Καθημερινά είναι ενήμερος για το τι συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο, σε 183 χώρες. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη και θετική αλλαγή σε σχέση με ό,τι ζήσαμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Διότι ο προηγούμενος πρόεδρος - δεν είχε ιδέα, τίποτα, καμία απολύτως εικόνα για το τι συνέβαινε.

Υπάρχουν ασφαλώς οι πόλεμοι, οι οποίοι είναι σύνθετα θέματα, από την άλλη πλευρά όμως έχουμε τους δασμούς. Υπάρχει αβεβαιότητα και βλέπουμε τον κ. Τραμπ από την μια πλευρά να εμφανίζεται σκληρός και άτεγκτος και από την άλλη να ανοίγει παράθυρο διαπραγματεύσεων. Τι επιπτώσεις έχει αυτό στην αγορά;



Η διεθνής αγορά δεν ξέρει πώς να τη διαχειριστεί. Εμείς όμως είμαστε Νεοϋορκέζοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έκανε αυτό κάθε μέρα. Είναι επιχειρηματίας από τη Νέα Υόρκη, συνηθισμένος να διαπραγματεύεται με τα συνδικάτα και να δραστηριοποιείται στον χώρο των ακινήτων. Έχει κερδίσει δισεκατομμύρια δολάρια στον κλάδο του real estate. Τώρα διαπραγματεύεται εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και το μόνο που θέλει δεν είναι να βλάψει την Ευρώπη ή την Κίνα — αυτό που θέλει είναι να πετύχει μια καλή συμφωνία για όλους.

Πολλοί περιμένουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί μόνος του να αλλάξει καταστάσεις στο μεταναστευτικό, την οικονομία, το εμπόριο αλλά τελικά τι μπορεί να κάνει αυτόνομα ο πρόεδρος; Θεωρείτε ότι ουσιαστικά έχει κυρίως την πρώτη διετία, διότι πάμε σε εκλογές στο Κογκρέσσο το 2026;

Λοιπόν, δεν σκέφτομαι ακόμα τον Νοέμβριο του 2026, γιατί θεωρώ πιο σημαντικό να έχουν ολοκληρωθεί όλα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται ένας ισχυρός πρόεδρος στην Ουάσινγκτον, πραγματικά ισχυρός, ώστε να διατηρηθεί ο ελεύθερος κόσμος ελεύθερος. Στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αυστραλία, στον Καναδά — απαιτείται οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αρκετά δυνατές για να εγγυηθούν την ελευθερία του κόσμου. Και να μην συμβαίνουν ανόητα πράγματα, όπως η προσπάθεια να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ξεκάθαρα: «Φτάνει, παιδιά, φτάνει». Δεν θέλει πόλεμο ούτε στην Ουκρανία ούτε στη Ρωσία. Δεν είναι πολεμοκάπηλος — είναι ειρηνοποιός. Αν κάποιος αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί πραγματικά επιδιώκει την ειρήνη. Δεν είναι πρόθυμος να βομβαρδίσει το Ιράν, όπως λένε κάποιοι: «Βομβάρδισε, βομβάρδισε». Δεν είναι άνθρωπος του πολέμου. Προτιμά να διαπραγματευτεί την ειρήνη για όλους.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η τοποθέτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και κατά πόσον συμφωνείτε με την τοποθέτηση ενός μη διπλωμάτη καριέρας στην Αμερικανική Πρεσβεία;

Εκείνη είναι μια έξυπνη και δυναμική επιχειρηματίας, με άμεση πρόσβαση στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών — διαθέτει ακόμα και τον προσωπικό του αριθμό τηλεφώνου. Ζητά μια ξεκάθαρη και ασφαλή εγγύηση από τον Πρόεδρο Τραμπ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με στόχο να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει προστατευμένη από κάθε πιθανή απειλή.

Οι Έλληνες ανησυχούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει ξανά στην Τουρκία του Ερντογάν διπλωματική βαρύτητα, σε σχέση με την στάση της προηγούμενης διοίκησης. Πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τα ανοικτά θέματα Ελλάδας - Τουρκίας;

Πιστεύω πως όταν μιλάμε για όπλα (σ.σ. για τα F-35), πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς εννοούμε. Προσωπικά θεωρώ ότι ο Ερντογάν ήταν υπερβολικά κοντά στη Ρωσία και, κατά την άποψή μου, ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα ρισκάρει ποτέ να αποκαλύψει κάτι που θα μπορούσε να φτάσει στα χέρια της Ρωσίας. Είναι πιο έξυπνος από αυτό.

Ένα σχόλιο για το θέμα της Αγίας Αικατερίνης στην Αίγυπτο;

Υπάρχει μεγάλος φόβος μέσα στις θρησκευτικές κοινότητες και στον χριστιανικό κόσμο, επειδή ο Πρόεδρος Ερντογάν μετέτρεψε την Αγία Σοφία σε τζαμί και φαίνεται πως έχει την πρόθεση να χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να μετατρέψει και την Αγία Αικατερίνη στην Αίγυπτο σε τζαμί. Προσπαθεί να επιβάλει την επιρροή του στην περιοχή και ελπίζω να ζητήσουμε από τον Πρόεδρο Τραμπ να εμπλακεί, με την ελπίδα ότι όλα θα εξελιχθούν θετικά και ο Χριστιανισμός θα συνεχίσει να υπάρχει και να επιβιώνει στην Αίγυπτο.

