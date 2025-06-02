Σαλβαδοριανός δημοσιογράφος δολοφονήθηκε χθες Κυριακή στην Ονδούρα, όπου εργαζόταν για τηλεοπτικό δίκτυο, ανακοίνωσε η αστυνομία, παρότι είχαν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα των αρχών για την προστασία του.

Ο Αντόνιο Έρκουλες δολοφονήθηκε στο τιμόνι ταξί στην Κοπάν, κάπου 200 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα, διευκρίνισε η αστυνομία.

Τελούσε υπό προστασία των αρχών από το 2023. Εργαζόταν για το τηλεοπτικό δίκτυο A Todo Noticias.

Η Ονδούρα συγκαταλέγεται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής που πλήττονται περισσότερο από τη βία συμμοριών καθώς και στις πιο επικίνδυνες για τους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με συνδικαλιστικούς φορείς επαγγελματιών του Τύπου, από το 2001 έχουν διαπραχθεί πάνω από 100 δολοφονίες αυτής της φύσης. Το 95% των εγκλημάτων αυτών έμεινε ατιμώρητο.

Το έγκλημα «συνδέεται άμεσα με την άσκηση» της δημοσιογραφικής ιδιότητας του θύματος, έκρινε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ντίνα Μάσα, γενική διευθύντρια της Ένωσης για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Στην Κοπάν «η διακίνηση ναρκωτικών, το οργανωμένο έγκλημα και μισαλλόδοξοι πολιτικοί που βλέπουν με κακό μάτι δημοσιογράφους που αποκαλύπτουν παρατυπίες που έχουν διαπραχθεί» έχουν «συγκλίνει» κι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, εξήγησε.

Ο Αντόνιο Έρκουλες ήταν ενταγμένος σε κρατικό μηχανισμό προστασίας των δημοσιογράφων έπειτα από απόπειρα απαγωγής του, θύμισε η κυρία Μάσα.

Ο πρόεδρος της ένωσης δημοσιογράφων της Ονδούρας, ο Χουάν Κάρλος Σιέρα, απαίτησε να διενεργηθεί «διαφανής και αξιόπιστη έρευνα» για την υπόθεση.

«Μας θλίβει το ότι οι ενέργειες του μηχανισμού προστασίας των δημοσιογράφων δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα για την αποφυγή αυτής της τραγωδίας που βυθίζει στο πένθος (…) μια οικογένεια και τον δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

