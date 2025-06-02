Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά κοντά σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ενώ νεοσύστατη οργάνωση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ κι έχει αναλάβει τη διανομή της, καθώς και ο ισραηλινός στρατός, διέψευσαν πως έγινε οποιοδήποτε τέτοιο συμβάν.

Το Ισραήλ έχει βρεθεί τελευταία αντιμέτωπο με αυξανόμενη διεθνή πίεση για να βάλει τέλος στον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακο, που είχε έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της επικράτειάς του την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακο χαρακτηρίζεται καταστροφική, ειδικά αφού το Ισραήλ επέβαλε στις αρχές Μαρτίου απόλυτο αποκλεισμό για πάνω από δυο μήνες, που χαλάρωσε εν μέρει στα τέλη Μαΐου.

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), επισήμως ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με αδιαφανή χρηματοδότηση, διαβεβαιώνει πως μοίρασε χιλιάδες γεύματα αφότου άρχισε τη δραστηριότητά του την περασμένη εβδομάδα, όμως η διανομή έχει σημαδευτεί από σκηνές χάους και πληροφορίες για θύματα από ισραηλινά πυρά στα περιφραγμένα κέντρα του.

Η πολιτική προστασία ανέφερε πως ισραηλινά πυρά στοχοποίησαν χθες το πρωί άμαχους που κατευθύνονταν σε κέντρο διανομής τροφίμων του GHF στην περιοχή της Ράφας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 31 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 176 και πλέον.

Ο ισραηλινός στρατός διέψευσε πως μέλη του πυροβόλησαν αμάχους. Εκπρόσωπος του GHF διέψευσε τις «ψευδείς και εντελώς κατασκευασμένες» πληροφορίες αυτές.

«Τα ευρήματα της προκαταρκτικής έρευνας δείχνουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που βρίσκονταν κοντά στη ή μέσα στην εγκατάσταση», διαβεβαίωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ο Αμπντάλα Μπαρμπάχ, 58 ετών, αφηγήθηκε πως «υπήρχε πολύς κόσμος» και «επικράτησε χάος» όταν ισραηλινοί στρατιωτικοί άνοιξαν πυρ χρησιμοποιώντας ιδίως «drones και άρματα μάχης».

Ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) –η οποία έχει τεθεί εκτός νόμου στο Ισραήλ από την αρχή της χρονιάς–, κατήγγειλε χθες πως πλέον «η διανομή βοήθειας έχει μετατραπεί σε θανάσιμη παγίδα».

Η Βικτόρια Ρόουζ, χειρουργός από τη Βρετανία που εργάζεται στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, στο οποίο διακομίστηκαν δεκάδες τραυματίες, περιέγραψε σε βίντεο της σκηνές «απόλυτης σφαγής» εν μέσω μαζικών διακομιδών θυμάτων στη δομή υγείας.

Πλάνα ομάδας του Γαλλικού Πρακτορείου εικονίζουν κατοίκους να μεταφέρουν νεκρούς πάνω σε κάρο που σέρνει γαϊδούρι και πυκνό πλήθος, με κάποιους να μεταφέρουν δέματα, καθώς επιστρέφει από το κέντρο, με φόντο ερημική περιοχή γεμάτη ερείπια.

Η πολιτική προστασία αναφέρθηκε επίσης σε ισραηλινά πυρά που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος στο κεντρικό τμήμα της περιοχής, επίσης σε κέντρο διανομής βοήθειας.

Η ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) τόνισε από την πλευρά της πως άνθρωποι στους οποίους παρείχε περίθαλψη είπαν πως «τους πυροβόλησαν απ’ όλες τις πλευρές» και έκρινε ότι το σύστημα διανομής βοήθειας της GHF «στερεί την ανθρώπινη ιδιότητα» από αυτούς που υποτίθεται πως δημιουργήθηκε για να ωφελήσει και είναι «επικίνδυνο», πέρα από το ότι αποδεικνύεται «ακραία αναποτελεσματικό».

«Ασθενείς είπαν στην MSF ότι τους πυροβολούσαν απ’ όλες τις κατευθύνσεις drones, ελικόπτερα, πλοία, άρματα μάχης και ισραηλινοί στρατιώτες στο πεδίο», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της.

Σχεδόν 20 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για νέα ανακωχή και απελευθέρωση κάποιων από τους ομήρους που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν καρποφορήσει.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας απομένουν 57, πλην όμως τουλάχιστον 34 από αυτούς είναι νεκροί, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Η Χαμάς έχει εξάλλου ακόμη στα χέρια της τη σορό ισραηλινού στρατιώτη που είχε σκοτωθεί το 2014, σε προηγούμενο πόλεμο στον θύλακο.

Η Χαμάς ανέφερε προχθές Σάββατο ότι απάντησε «με θετικό τρόπο» στην πρόταση που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα από αμερικανικής πλευράς, όμως ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ έκρινε πως η απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος «είναι εντελώς απαράδεκτη και το μόνο που κάνει είναι πως μας πάει πίσω», όπως σχολίασε μέσω X.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επίσης έκρινε ως η Χαμάς ωθεί «προς τα πίσω τη διαδικασία», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Χθες ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς διέταξε τον στρατό του να προελάσει στη Λωρίδα της Γάζας «ανεξαρτήτως της όποιας διαπραγμάτευσης» για να αυξηθεί κατ’ αυτόν η πίεση στη Χαμάς ώστε να αφήσει ελεύθερους ομήρους.

Από την άλλη, η Χαμάς πρόσαψε στην Ουάσιγκτον πως υπαναχωρούν από όσα είχαν συμφωνηθεί ήδη.

«Ζητήσαμε να τροποποιηθούν όροι που δεν εγγυώνται το τέλος των σφαγών», το τέλος του πολέμου και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε χθες ο Μαχμούντ αλ Μαρντάουι.

Χαρακτήρισε «ειρωνικό» το γεγονός ότι «τα αιτήματα που κάναμε είναι τα ίδια ακριβώς, λέξη προς λέξη, με όσα είχαμε συμφωνήσει με τον αμερικανό μεσολαβητή τις τελευταίες εβδομάδες», όπως συμπλήρωσε.

Άλλος ηγέτης της Χαμάς, ο Μπασέμ Ναΐμ, διερωτήθηκε ρητορικά «γιατί, κάθε φορά, η απάντηση του Ισραήλ θεωρείται η μόνη απάντηση για την οποία πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση», προσάπτοντας μεροληπτική προσέγγιση στην Ουάσιγκτον.

Μολαταύτα, χθες η Χαμάς δήλωσε έτοιμη να αρχίσει «αμέσως» νέο κύκλο έμμεσων διαπραγματεύσεων για να «καταλήξουμε σε συμφωνία» όσον αφορά τα σημεία για τα οποία διαφωνούν τα μέρη και να τεθεί σε εφαρμογή νέα κατάπαυση του πυρός.

Το Κατάρ και η Αίγυπτος τόνισαν πως θα «εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για να ξεπεραστούν τα εμπόδια» σε συντονισμό με τις ΗΠΑ. Αυτές οι τρεις χώρες διαδραματίζουν ρόλο μεσολαβητών στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Στα τέλη Μαΐου, ο κ. Νετανιάχου δήλωνε πως δεν θα απέκλειε συμφωνία που θα προέβλεπε τον τερματισμό του πολέμου, πρόσθεσε όμως πως αυτή θα έπρεπε να συμπεριλάβει την «εξορία» της Χαμάς και τον «πλήρη αφοπλισμό» της Λωρίδας της Γάζας. Πρόκειται για αξιώσεις που έχουν απορριφθεί επανειλημμένα από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007.

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε 1.218 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Πάνω από 54.418 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί έκτοτε στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων, κατά τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

