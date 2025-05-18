Ο φιλελεύθερος δήμαρχος της Βαρσοβίας Ραφάλ Τρζασκόφσκι προηγείται οριακά στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Πολωνίας την Κυριακή, έναντι του δεξιού αντιπάλου του Καρόλ Ναβρότσκι, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια εκλογική αναμέτρηση υψηλής έντασης στον δεύτερο γύρο, που θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου.

Ο Τρζασκόφσκι, μέλος του κόμματος Πλατφόρμα των Πολιτών του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, έλαβε 30,8%, ενώ ο Ναβρότσκι, που υποστηρίζεται από το λαϊκιστικό δεξιό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), συγκέντρωσε 29,1%, σύμφωνα με exit poll της Ipsos που δημοσιεύθηκε μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι προβλέψεις και όχι επίσημα, καθώς η κεντρική εκλογική επιτροπή της Πολωνίας αναμένεται να αρχίσει να ανακοινώνει τα πραγματικά αποτελέσματα εντός των επόμενων ωρών.

Η διαφορά νίκης του Ραφάλ Τρζασκόφσκι στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Πολωνίας αποδείχθηκε μικρότερη από τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων, δίνοντας δυναμική στον δεξιό Καρόλ Ναβρότσκι ενόψει της δεύτερης και καθοριστικής αναμέτρησης.

«Σας το είχα πει πριν από οκτώ μήνες: θα είναι πολύ κοντά – και είναι πολύ κοντά», δήλωσε ο Τρζασκόφσκι σε προεκλογική συγκέντρωση το βράδυ της Κυριακής. «Το αποτέλεσμα δείχνει πόσο ισχυροί και αποφασιστικοί πρέπει να είμαστε για να κερδίσουμε τις προεδρικές εκλογές. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Θα νικήσουμε!»

Από την πλευρά του, ο Ναβρότσκι ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του που, όπως είπε, «αντιστάθηκαν στην πίεση της προπαγάνδας και των ψευδών ειδήσεων, και δεν υπέκυψαν στη δύναμη των θεσμών του κράτους του Ντόναλντ Τουσκ».

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, σχολίασε τα αποτελέσματα των exit polls, υπογραμμίζοντας την καθοριστική σημασία του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών.

«Όλα διακυβεύονται τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα κρίνουν το μέλλον της Πολωνίας».

Με εμφανή μαχητικό τόνο, έκλεισε το μήνυμά του λέγοντας: «Ούτε βήμα πίσω!»

Ο δήμαρχος της Βαρσοβίας αντιμετωπίζει τώρα πρέπει να διευρύνει την απήχησή του σε ένα πιο ευρύ εκλογικό σώμα, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές.

Πηγή: skai.gr

