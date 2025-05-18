Αξιωματούχος του FBI δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι το γραφείο πιστεύει πως έχει ταυτοποιήσει τον ύποπτο που συνδέεται με τη βομβιστική επίθεση κοντά σε κλινική γονιμότητας στο Παλμ Σπρινγκς στην Καλιφόρνια.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για τον 25χρονο Γκάι Έντουαρντ Μπάρτκους, προσθέτοντας ότι είχε «μηδενιστικές» απόψεις.

Η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία ανέφερε χθες Σάββατο ότι διενεργεί έρευνα για την έκρηξη, κάνοντας την υπόθεση πως πρόκειται για «τρομοκρατική ενέργεια».

Ο δήμαρχος Ρον ΝτεΧάρτ ενημέρωσε την εφημερίδα Los Angeles Times μέσω SMS ότι επρόκειτο για «βόμβα μέσα ή κοντά σε όχημα σταθμευμένο στο κτίριο», προσθέτοντας πως υπάρχει ένα πρόσωπο νεκρό.

«Το FBI είναι επιτόπου και θα διενεργήσει έρευνα για να εξακριβωθεί εάν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια», ανέφερε μέσω X ο Μπιλ Εσέιλι, ομοσπονδιακός εισαγγελέας αρμόδιος για τη συγκεκριμένη περιοχή, κάπου 160 χιλιόμετρα ανατολικά του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News, που επικαλέστηκε πηγές του στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης, πέρα από τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο δήμος ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:00 (τοπική ώρα· 21:00 ώρα Ελλάδας).

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ενημερώθηκε για την έκρηξη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press μετέδωσε πως η κλινική, με διακριτικό τίτλο American Reproductive Centers, υπέστη ζημιά αλλά το προσωπικό της είναι «ασφαλές», επικαλούμενο τον Δρ. Μάχερ Αμπντάλα.

