Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε την Παρασκευή τον δήμαρχο της νότιας περιοχής Μαναβγκάτ, στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο TRT Haber, το τελευταίο περιστατικό σε μια σειρά διώξεων που στοχοποιούν το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία.

Ο τοπικός εισαγγελέας ερευνά τον δήμο της Μαναβγκάτ, που διοικείται από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), στην τουριστική επαρχία της Αττάλειας, για υποψίες περί δωροδοκίας και διαφθοράς, ανέφερε το TRT, προσθέτοντας ότι συνελήφθησαν ακόμη 33 άτομα, μεταξύ των οποίων και αναπληρωτές δημάρχων της περιοχής.

CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü.



800 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 34 kişi gözaltına alındı.



Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, rüşvet alırken suçüstü yakalandı.https://t.co/gV6frBSdAg pic.twitter.com/OTJYbddGSE — TRT HABER (@trthaber) July 4, 2025

Την Τρίτη, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 109 ατόμων στη Σμύρνη, μεταξύ των οποίων στελέχη του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), αλλά και ο πρώην δήμαρχος Τούντς Σογιέρ.

Το CHP απορρίπτει τις κατηγορίες περί διαφθοράς, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυτικές χώρες κάνουν λόγο για πολιτικά υποκινούμενες διώξεις που στοχεύουν στη φίμωση της αντιπολίτευσης και τον αποκλεισμό εκλογικών αντιπάλων. Η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα.

