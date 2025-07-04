Σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση προέβη η γαλλική αστυνομία σπάζοντας τους αυστηρούς κανόνες που αφορούν τους μετανάστες. Συγκεκριμένα, η γαλλική αστυνομία μπήκε σε ρηχά νερά σε μια παραλία νότια της Βουλώνης και χρησιμοποίησε μαχαίρια για να σκίσει ένα μικρό φουσκωτό σκάφος - γεμάτο με άνδρες, γυναίκες και παιδιά - που πάλευαν με τα επικίνδυνα κύματα με σκοπό να διασχίσουν τα στενά της Μάγχης και να φτάσουν προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όλοι οι επιβαίνοντες κατάφεραν να σκαρφαλώσουν σε ασφαλές σημείο καθώς το σκάφος διαλυόταν προκαλώντας χάος.

Η γαλλική αστυνομία συνήθως ακολουθεί αυστηρούς κανόνες που της απαγορεύει να μπει στη θάλασσα σε περίπτωση που βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Ωστόσο, η κίνηση αυτή δημιούργησε πολλά ερωτήματα για το αν το σπάνιο αυτό περιστατικό θα μπορούσε να αποτελεί απόδειξη ότι η γαλλική αστυνομία - υπό αυξανόμενη πίεση να σταματήσει την αύξηση των μεταναστευτικών ροών με μικρά σκάφη προς το Ηνωμένο Βασίλειο - αλλάζει την τακτική της.

Τη σκηνή κατέγραψε συνεργείο του ΒΒC που βρισκόταν στο σημείο. «Πάμε μέσα», ακούγεται να λέει ένας από τους αστυνομικούς, βγάζοντας το αλεξίσφαιρο γιλέκο του και ένα μικρό μαχαίρι. Την κίνησή του αυτή ακολούθησαν και οι υπόλοιποι αστυνομικοί οι οποίοι στη συνέχεια όλοι μαζί όρμησαν στη θάλασσα προκειμένου να σταματήσουν τους μετανάστες.

Ο επίσημος εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι οι εικόνες της γαλλικής αστυνομίας να καταστρέφει ένα σκάφος ήταν «μια σημαντική στιγμή και χαιρετίζουμε αυτή την ενέργεια».

«Θέλουμε να δούμε να λαμβάνονται αυστηρότερα μέτρα, αυτό ακριβώς είναι το επίκεντρο της δουλειάς μας, είναι το αποτέλεσμα αυτής της στενής δουλειάς που έχετε δει», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Υπολογίζεται ότι συνολικά προσπάθησαν να μπουν στη βάρκα 80-100 άτομα.

Στην αρχή οι αστυνομικοί αρνήθηκαν να παρέμβουν και παρακολουθούσαν από την παραλία τις κινήσεις των μεταναστών οι οποίοι προσπαθούσαν να ανέβουν μανιωδώς στη βάρκα παλεύοντας με τα κύματα. Ωστόσο, στη συνέχεια παρενέβησαν ανατρέποντας τα σχέδια των μεταναστών.

