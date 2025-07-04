Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε έναν διεθνώς καταζητούμενο εγκληματία, κάτοχο σουηδικής και τουρκικής ιθαγένειας, ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών και υποκίνηση βίαιων εγκλημάτων στη Σουηδία επί σειρά ετών. Πρόκειται για το Ισμαΐλ 'Αμπντο, γνωστό με το προσωνύμιο «Φράουλας», ο οποίος θεωρείται ένας από του πιο «σκληρούς» αρχηγούς συμμορίας στη Σουηδία.

Η σουηδική αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψή του, επισημαίνοντας ότι ο 'Αμπντο συνελήφθη «σε αστυνομική επιχείρηση στην Τουρκία» σε από κοινού επιχείρηση των δύο χωρών ως αποτέλεσμα μηνών συνεργασίας. «Η σύλληψη είναι το αποτέλεσμα στοχευμένων προσπαθειών των σουηδικών και τουρκικών αρχών», δήλωσε ο Ματς Μπέργκρεν, αναπληρωτής επικεφαλής του Εθνικής Υπηρεσίας Επιχειρήσεων της Σουηδίας. «Η σουηδική αστυνομία συνέδραμε στην έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη» προσέθεσε.

Η σύλληψη αποτελεί το αποκορύφωμα των κοινών προσπαθειών των σουηδικών και τουρκικών αρχών επιβολής του νόμου που στόχευαν στη σύλληψη ενός από τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες της Σουηδίας. Σύμφωνα με το Reuters, περισσότεροι από 12 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί στη Σουηδία από το 2023, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του 35χρονου Ισμαΐλ 'Αμπντο, στον πόλεμο συμμοριών του ιδίου με τον πρώην σύμμαχό του.

Το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μετέδωσε ότι για τη σύλληψη του 'Αμπντο και άλλων 19 υπόπτων στην ίδια υπόθεση πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε πολλές πόλεις. Οι Αρχές κατάσχεσαν επίσης περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 33 εκατ. ευρώ.

Η νέα σύλληψή του ένα χρόνο μετά την προηγούμενη σύλληψή του από τις τουρκικές Αρχές κατά τη διάρκεια ελέγχου τροχαίας τον Μάιο του 2024. Τότε τον άφησαν ελεύθερο με εγγύηση περίπου 530 ευρώ, παρά την ύπαρξη ερυθρού δελτίου εις βάρος του από την Interpol, προκαλώντας την οργή των σουηδικών αρχών.

Ο Σουηδός εισαγγελέας, Ντάνιελ Τζόνσον, ο οποίος χειρίζεται πολλές υποθέσεις που αφορούν τον 'Αμπντο, επιβεβαίωσε ότι είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης και τον είχε βάλει στη λίστα καταζητούμενων της Interpol. «Εργαζόμαστε εδώ και πολύ καιρό για να τον φέρουμε πίσω στη Σουηδία», δήλωσε ο Τζόνσον στο σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT.

Στη Σουηδία, η σύλληψη του 'Αμπντο ενισχύει τη θέση της δεξιάς κυβέρνησης, η οποία κέρδισε τις εκλογές του 2022 με την υπόσχεση να αναχαιτίσει την εγκληματικότητα των συμμοριών που μαστίζει τη χώρα για πάνω από μια δεκαετία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

