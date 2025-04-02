Μια ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη έπληξε μια επιχείρηση στην πόλη Κρύβι Ρι της κεντρικής Ουκρανίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις πολίτες, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Ανάμεσα στους 14 τραυματίες ήταν ένα 8χρονο αγόρι και ένα 6χρονο κορίτσι, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης στο Telegram.

Μάλιστα το αγόρι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος γεννήθηκε στο Κρύβι Ρι, δημοσίευσε στο Χ μερικές σοκαρίστηκες φωτογραφίες από την επίθεση που δείχνουν ανθρώπους τραυματισμένους να αιμορραγούν πεσμένοι στο έδαφος, πυκνό καπνό να υψώνεται στον ουρανό και ένα κτίριο να φλέγεται.

«Παντού στον κόσμο, τέτοια χτυπήματα αποκαλούνται με το ίδιο όνομα - τρόμος. Ο μόνος τρόπος να σταματήσει αυτό είναι να ασκηθεί επαρκής πίεση στη Μόσχα, στο ρωσικό σύστημα, αναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν τον πόλεμο και τον τρόμο», σχολίασε μεταξύ άλλων ο Ζελένσκι, απευθυνόμενος στις ΗΠΑ και τους λοιπούς συμμάχους.

A targeted Russian missile strike on Kryvyi Rih. All necessary services are on site, working to mitigate the consequences of the shelling and to help people. Some people are wounded, and they are receiving medical assistance. As of now, it is known that, tragically, four lives… pic.twitter.com/Qe05g2ReUa — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2025

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση που χτυπήθηκε. Από την έκρηξη καταστράφηκε ένα γυμναστήριο, τα παράθυρα σε ένα διοικητικό κτίριο και πολυκατοικίες, υποστήριξε ο κυβερνήτης της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

