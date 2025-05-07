Ισραήλ: Ο Νετανιάχου δεν ξέρει εάν οι 3 όμηροι, τον θάνατο των οποίων ανακοίνωσε ο Τραμπ, είναι εν ζωή

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε αμφιβολίες σήμερα Τετάρτη για την τύχη τριών ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα, μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Ξέρουμε με βεβαιότητα ότι 21 όμηροι είναι ζωντανοί, δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Υπάρχουν επίσης τρεις άλλοι για τους οποίους δυστυχώς δεν γνωρίζουμε αν είναι ζωντανοί», είπε ο Νετανιάχου σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram, μετά τις αντικρουόμενες πληροφορίες για αυτό το θέμα.

«Επομένως, το σίγουρο είναι ότι 21 (σ.σ. είναι εν ζωή) αλλά δεν εγκαταλείπουμε κανέναν, ούτε τους τρεις υπόλοιπους, ούτε όλους τους άλλους», πρόσθεσε.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τρεις από τους ομήρους σκοτώθηκαν και μόνο 21 είναι ακόμη ζωντανοί. Νωρίς το πρωί σήμερα, ο Γκαλ Χιρς, ο συντονιστής του Ισραήλ για θέματα που σχετίζονται με τους ομήρους, διέψευσε τον Αμερικανό πρόεδρο, επιμένοντας ότι οι εν ζωή όμηροι στη Γάζα είναι 24. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι από τους 59 ομήρους που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς, έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ο θάνατος των 35 και όλοι οι υπόλοιποι περιλαμβάνονται «στον κατάλογο των ζωντανών».

Πηγή: skai.gr

