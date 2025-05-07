Μαύρος καπνός βγήκε από το κονκλάβιο κατά την πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Πάπα, διαδόχου του Φραγκίσκου. Η πρώτη αυτή διαδικασία διήρκεσε περισσότερο από το αναμενόμενο, συμπληρώνοντας τρεις ώρες συνεδρίασης μέσα από τις κλειστές πόρτες της «Καπέλα Σιστίνα».

Τι ακολουθεί μετά την «ασυμφωνία» στην εκλογή του νέου Πάπα κατά την πρώτη αυτή ψηφοφορία; Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει το Βατικανό, αύριο Πέμπτη, έοχυν προγραμματιστεί τέσσερις συνολικά ψηφοφορίες, εφόσον βεβαίως, χρειαστούν. Οι δύο είναι το πρωί και οι άλλες δύο το απόγευμα.

Οι ψηφοφορίες θα συνεχιστούν έως ότι βγει λευκός καπνός από την καμινάδα της «Καπέλα Σιστίνα». Σε πολλές περιπτώσεις έχει διαρκέσει από μέρες, έως και εβδομάδες, ενώ η μεγαλύτερη σε διάρκεια, εκλογή που έχει καταγραφεί ιστορικά, ήταν τον 13ο αιώνα, όταν χρειάστηκαν πάνω από τρία χρόνια, περισσότερες από 1.000 ημέρες, για να καταλήξουν οι καρδινάλιοι στην επιλογή του νέου ποντίφικα.

Η διαδικασία ξεκίνησε από νωρίς την Τετάρτη. Μετά την «επίκληση προς τους αγίους της Δύσης και της Ανατολής», οι 133 εκλέκτορες καρδινάλιοι εισήλθαν στην Καπέλα Σιστίνα, όπου ξεκίνησε η διαδικασία του Κονκλαβίου. Οι καρδινάλιοι, αφού ορκίστηκαν στο Συντάγμα του Βατικανού και στο Ευαγγέλιο, ζήτησαν από το Άγιο Πνεύμα να εμπνεύσει την δράση τους. Μόλις ακούστηκε η γνωστή φόρμουλα "extra omnes", δηλαδή «έξω όλοι», οι πύλες έκλεισαν.

Πρόκειται για το Κονκλάβιο με τη μεγαλύτερη συμμετοχή εκλεκτόρων στο οποίο, όπως πάντα, η επίσημη γλώσσα είναι τα λατινικά. Δικαίως, μπορεί να χαρακτηριστεί «το κονκλάβιο της παγκοσμιοποίησης»: 53 καρδινάλιοι προέρχονται από την Ευρώπη, 37 από τη βόρεια και νότια Αμερική, 23 από την Ασία, 18 από την Αφρική και 4 από την Ωκεανία. Δυο δεν μπόρεσαν να έρθουν στη Ρώμη, για λόγους υγείας. Έως τώρα, πάντως, δεν εξελέγη ποτέ νέος ποντίφικας στην πρώτη ψηφοφορία. Η εκλογή του διαδόχου του Φραγκίσκου θεωρείται πιθανότερη, από αύριο το μεσημέρι και πέρα, δηλαδή μετά την τρίτη ψηφοφορία.

Μαζί με τα ψηφοδέλτια, στη σόμπα της Καπέλα Σιστίνα καίγονται και όλες οι σημειώσεις που μπορεί να πάρουν οι διάφοροι εκλέκτορες, σύμφωνα με την αρχή της υποχρεωτικής, απόλυτης μυστικότητα.

Όταν η ψηφοφορία δεν είναι καταληκτική, η καμινάδα τοποθετημένη πάνω από την Καπέλα Σιστίνα βγάζει μαύρο καπνό, ενώ εάν εκλεγεί Πάπας, βγαίνει λευκός καπνός.

Σημειώνεται πως μια λειτουργία τελέστηκε σήμερα το πρωί στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου πριν οι καρδινάλιοι απομονωθούν από τον έξω κόσμο για να εκλέξουν τον νέο πάπα.

«Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, εκλιπαρώντας το φως και τη δύναμή του, ώστε να εκλεγεί ο πάπας τον οποίο χρειάζονται η Εκκλησία και η ανθρωπότητα σε μια τόσο δύσκολη και πολυσύνθετη φάση της Ιστορίας», τόνισε νωρίτερα ο γηραιότερος εκ των καρδιναλίων, ο Τζοβάνι Μπατίστα Ρε, ο οποίος χοροστάτησε της λειτουργίας pro eligendo pontifice στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

«Προσευχόμαστε υπέρ ενός ποντίφικα ο οποίος να μπορέσει να αφυπνίσει τις συνειδήσεις και την ενέργεια της κοινωνίας, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη τεχνολογική πρόοδο, αλλά τείνει να ξεχνά τον Θεό», πρόσθεσε ο καρδινάλιος Ρε, ένα από τα φαβορί για τη θέση του πάπα.

Ο ίδιος συμβούλεψε τους εκλέκτορες καρδιναλίους «να αφήσουν κατά μέρος κάθε σκέψη προσωπικού είδους και να έχουν κατά νου και στην καρδιά τους, τον Θεό και τον Ιησού Χριστό, όπως και το καλό της Εκκλησίας και της ανθρωπότητας».

Αφότου ολοκληρώθηκε η σημερινή πρωινή Λειτουργία, οι καρδινάλιοι επέστρεψαν και πάλι στο ξενώνα Santa Marta του Βατικανού για να ξεκουραστούν προτού αναχωρήσουν γύρω στις 16:30 τοπική ώρα για την Καπέλα Σιξτίνα. Από την στιγμή που εκφωνείται η φράση «extra omnes» σηματοδοτείται και η έναρξη της απομόνωσης των καρδιναλίων και η έναρξη του κονκλαβίου.

Την Πέμπτη το πρωί οι καρδινάλιοι αναμένεται να πάρουν το πρωινό τους από τις 06:30 π.μ πριν από τη Λειτουργία στις 08:15 π.μ.

Στη συνέχεια δύο ψηφοφορίες θα διεξαχθούν μέσα στη μέρα για την εκλογή πάπα.

Αυτό είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο σημαντικά κονκλάβια των τελευταίων εκατοντάδων ετών - καθώς όποιος κι αν εκλεγεί νέος ποντίφικας πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει την κληρονομιά του Πάπα Φραγκίσκου ή αν θα οδηγήσει την Εκκλησία και τα 1,4 δισ. καθολικών σε όλο τον κόσμο σε διαφορετική κατεύθυνση.

Από τους συνολικά 252 καρδινάλιου, οι 133 έχουν δικαίωμα ψήφου καθώς πρέπει να είναι κάτω των 80 ετών για να συμμετάσχουν. Δεκαπέντε έθνη εκπροσωπούνται για πρώτη φορά από γηγενείς Καρδινάλιους εκλέκτορες.

Το νεότερο μέλος του Κολεγίου των Καρδιναλίων είναι ο ουκρανικής καταγωγής, ο 45χρονος επίσκοπος Μελβούρνης Μίκολα Μπίτσοκ. Ο γηραιότερος είναι ο 99χρονος Άντζελο Ατσέρμπι.

Επί ποδός 4.000 αστυνομικοί

Περίπου 4.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί από σήμερα το πρωί, σε πύλες ασφαλείας και σε ελέγχους για όσους ταξιδεύουν στο Βατικανό. Αναμένεται επίσης να υπάρχουν 1.000 εθελοντές που θα βοηθήσουν στη ροή των προσκυνητών.

«Διαφορετικό, αλλά διχασμένο» κονκλάβιο

Οι 133 καρδινάλιοι με δικαίωμα ψήφου γνωρίζονται μεταξύ τους και μοιράζονται οράματα για το μέλλον της εκκλησίας κατά τη διάρκεια καθημερινών συναντήσεων που είχαν πριν από το κονκλάβιο από τις 28 Απριλίου. Ωστόσο, το πόσο δύσκολη αναμένεται να είναι η απόφαση για την εκλογή νέου πάπα συνοψίστηκε στη φράση του Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, τον αρχιεπίσκοπο της Τζακάρτα, ο οποίος ήταν ο τελευταίος καρδινάλιος που έφτασε στη Ρώμη λέγοντας χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους: «Υπάρχει πολλή σύγχυση», αφού άκουσε ομιλίες από 50 καρδινάλιους. «Έχουμε ακούσει πολλές φωνές, δεν είναι εύκολο να βγάλουμε συμπεράσματα».

Κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων που ακολούθησαν τον θάνατο του Πάπα, οι καρδινάλιοι συναντιόντουσαν σχεδόν καθημερινά στο Βατικανό για προ-κονκλάβιες συγκεντρώσεις, γνωστές ως γενικές συναθροίσεις. Ενώ το κονκλάβιο στην Καπέλα Σιστίνα περιορίζεται σε καρδινάλιους που δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει την ηλικία των 80 ετών, αυτές οι προκαταρκτικές συναντήσεις είναι ανοιχτές και στους 252 καρδινάλιους.

Ωστόσο, αυτή είναι η πιο ποικιλόμορφη σύνοδος που έχει γίνει ποτέ και αυτό γιατί ο εκλιπών Πάπας προσπάθησε να κάνει το Κολέγιο των Καρδιναλίων πιο συμπεριληπτικό επιλέγοντας πολλούς από τον Παγκόσμιο Νότο, ειδικά επειδή η Αφρική και η Ασία είναι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη του Καθολικισμού. Για πρώτη φορά λοιπόν, θα εκπροσωπηθούν το Πράσινο Ακρωτήριο, η Αϊτή, το Νότιο Σουδάν, η Τόνγκα, η Μιανμάρ, η Παπούα Νέα Γουινέα και η Ρουάντα. Αυτή η ποικιλομορφία έχει ήδη αφήσει το στίγμα της: λέγεται ότι οι συναντήσεις πριν από το συνέδριο έφεραν στο προσκήνιο πόσο διαφορετικές φαίνονται να είναι οι ανάγκες της Εκκλησίας ανάλογα με το πώς τις αντιλαμβάνονται ανά τον κόσμο.

Ένα πιο συμπεριληπτικό κονκλάβιο είναι ειρωνικά και πιο διχασμένο. Πολλές από τις προοδευτικές θέσεις του Φραγκίσκου, όπως η έγκριση της ευλογίας των ομοφυλόφιλων ζευγαριών ή η άδεια σε διαζευγμένους να λάβουν τη Θεία Κοινωνία, συνάντησαν αντίσταση από ορισμένους Αφρικανούς καρδινάλιους, οι οποίοι τείνουν να είναι πιο συντηρητικοί και φοβούνται ότι τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις διδασκαλίες της Εκκλησίας.

Ο εκλιπών Πάπας συχνά επέτρεπε στους τοπικούς επισκόπους τον τελευταίο λόγο σε πολλά από αυτά τα ζητήματα, ώστε να διευθετηθούν οι περιφερειακές διαφορές, αλλά οι επικριτές ανησυχούν ότι αυτή η αποκέντρωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασυνέπειες.

