Τουρκία: 32 συλλήψεις- Kατηγορούνται ότι ετοίμαζαν επιθέσεις σε χώρους λατρείας

Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη 32 υπόπτων, φερόμενων μελών του Ισλαμικού Κράτους που κρίθηκαν ύποπτοι ότι προετοίμαζαν επιθέσεις εναντίον συναγωγών, εκκλησιών και κατά της ιρακινής πρεσβείας.

Μια πηγή ασφαλείας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αυτά τα 32 άτομα συνελήφθησαν σε επιδρομές που έκαναν δυνάμεις ασφαλείας και οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών (MIT) σε εννέα διαφορετικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας.

«Δύο από τους υπόπτους (...) είχαν πάει σε συναγωγές και εκκλησίες», τόνισε η πηγή, κάνοντας λόγο επίσης για έναν τρίτο άνδρα που σχεδίαζε επίθεση εναντίον της ιρακινής πρεσβείας.

Σύμφωνα με αυτή την πηγή, οι τρεις ύποπτοι θεωρούνται σημαντικά μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

Η τουρκική αστυνομία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα μια μεγάλη έρευνα σε 32 πόλεις σε όλη τη χώρα και τη σύλληψη περισσότερων από 300 ατόμων για φερόμενες σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

