Πολωνία: Ανοιχτή η μάχη για την προεδρία

Μάχη στήθος με στήθος στην Πολωνία μεταξύ του φιλελεύθερου Ραφάλ Τρζασκόφσκι και του εθνικοσυντηρητικού Κάρολ Ναβρότσκι. Η απόφαση θα κριθεί στον δεύτερο γύρο την 1η Ιουνίου.

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Πολωνία κατέληξε σε οριακή διαφορά μεταξύ των δύο κορυφαίων υποψηφίων Ραφάλ Τρζασκόφσκι και Κάρολ Ναβρότσκι. Σύμφωνα με την κρατική εκλογική επιτροπή, ο φιλελεύθερος Τρζασκόφσκι προηγείται ελαφρώς με 31,4% έναντι του δεξιού συντηρητικού Ναβρότσκι, ο οποίος έλαβε 29,5% των ψήφων. Οι δημοσκοπήσεις είχαν προβλέψει ένα πολύ πιο ξεκάθαρο προβάδισμα για τον πρώτο. Ο 53χρονος δήμαρχος της Βαρσοβίας είναι υποψήφιος του φιλελεύθερου-συντηρητικού, φιλοευρωπαϊκού κυβερνώντος κόμματος «Πλατφόρμα Πολιτών» (PO) του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ.

Ο Ραφάλ Τρζασκόφσκι επικράτησε στις μεγάλες πόλεις με πάνω από 500.000 κατοίκους και κυρίως στη δυτική και βόρεια Πολωνία. Αντίθετα, ο Ναβρότσκι συγκέντρωσε περισσότερες ψήφους στην ύπαιθρο, σε μικρές πόλεις και στην ανατολική και νότια Πολωνία. Πρόκειται για μία πολιτική διάσπαση της χώρας, η οποία φαίνεται να είναι σταθερή από το 1989.

Τουσκ: Στον δεύτερο γύρο διακυβεύονται τα πάντα

«Έχουμε πολλή και δύσκολη δουλειά μπροστά μας», δήλωσε ο Τρζασκόφσκι μετά την ανακοίνωση των πρώτων προβλέψεων τη νύχτα και πρόσθεσε με αυτοπεποίθηση: «Είμαστε στην τελική ευθεία. Θα νικήσουμε». Οι στόχοι του είναι μια «ισχυρή Πολωνία στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ» καθώς και «καλές αλλά ισότιμες» σχέσεις με τις ΗΠΑ. Υποσχέθηκε να πιέσει την κυβέρνηση για την υλοποίηση των προεκλογικών της δεσμεύσεων: την κατάργηση του «μεσαιωνικού νόμου περί αμβλώσεων», την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, τον διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας καθώς και την απορρύθμιση της οικονομίας.

Ο πρωθυπουργός Τουσκ τοποθετήθηκε στην πλατφόρμα X. «Ξεκινά το παιχνίδι που θα κρίνει τα πάντα», ανέφερε, προετοιμάζοντας την κυβερνητική παράταξη για τον προεκλογικό αγώνα μέχρι τον δεύτερο γύρο σε δύο εβδομάδες. «Σκληρή μάχη για κάθε ψήφο. Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα κρίνουν τη μοίρα της πατρίδας μας. Ούτε βήμα πίσω».

Ο Ναβρότσκι προειδοποιεί για ευρώ και μετανάστες

Η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση του πληθυσμού για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις αυξάνονται.Την Κυριακή περίπου το 60% των ψηφοφόρων ψήφισαν κατά των υποψηφίων των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού.

Ο 42χρονος εθνικοσυντηρητικός ιστορικός Κάρολ Ναβρότσκι ήταν εμφανώς ικανοποιημένος με το αποτέλεσμά του. «Είμαι περήφανος, είμαι ένας από εσάς, θα είμαι η φωνή σας», φώναξε σε συγκέντρωση στο Γκντανσκ. Υποστήριξε ενώπιον των υποστηρικτών του ότι είναι ανεξάρτητος υποψήφιος, ο οποίος σε αντίθεση με τον Τρζατσκόφσκι «δεν έχει αφεντικό» και δεν υπόκειται σε κομματική πειθαρχία. Πράγματι, ο Ναβρότσκι δεν είναι μέλος του εθνικιστικού δεξιού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), αλλά η προεκλογική του καμπάνια οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το κόμμα του Κατσίνσκι. Οι ομιλίες του κινούνται πλήρως στη γραμμή της ιδεολογίας του κόμματος.

Ο πολωνικός τηλεοπτικός σταθμός TVN δημοσίευσε χθες βράδυ δημοσκόπηση για τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων κατά τον δεύτερο γύρο. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημοσκοπήσεων Opinia24, σε δύο εβδομάδες το 46% σκοπεύει να ψηφίσει τον Τρζατσκόφσκι και το 44% τον Ναβρότσκι. Το 10% απάντησε «δεν ξέρω». Και ακριβώς για αυτή την ομάδα των πολιτών θα δοθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες μια σκληρή προεκλογική μάχη.

