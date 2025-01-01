Η Πολωνία αναλαμβάνει σήμερα την εναλλασσόμενη εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάζοντας τέλος στην πολυτάραχη ουγγρική προεδρία.

Κάθε έξι μήνες, μια χώρα μέλος της ΕΕ παίρνει το πηδάλιο του Συμβουλίου για να ηγηθεί των πολιτικών συζητήσεων. Το 2024 είχαν προεδρεύσει το Βέλγιο και η Ουγγαρία, ενώ το 2025 αναλαμβάνουν την προεδρία η Πολωνία και στη συνέχεια η Δανία.

Πολωνοί αντιπρόσωποι πρόκειται να προεδρεύσουν πολυάριθμων υπουργικών συναντήσεων μέχρι το τέλος Ιουνίου και να μεσολαβήσουν σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές απόψεων ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, με στόχο να διασφαλίζουν ότι οι νομοθετικές διαδικασίες της ΕΕ εξελίσσονται όσο το δυνατόν ομαλότερα.

Η ελπίδα στις Βρυξέλλες είναι ότι η πολωνική κυβέρνηση δεν θα εκμεταλλευθεί τον εξέχοντα ρόλο της για τους δικούς της σκοπούς, κάτι που έκανε η ουγγρική κυβέρνηση τους περασμένους έξι μήνες, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν ταξίδεψε το περασμένο καλοκαίρι στη Μόσχα και το Πεκίνο λίγο αφότου η χώρα του ανέλαβε την προεδρία, προκαλώντας σημαντική δυσαρέσκεια στις περισσότερες άλλες χώρες της ΕΕ.

Οι προτεραιότητες της Πολωνίας αφορούν τις πολιτικές της ασφάλειας και της άμυνας. «Ασφάλεια, Ευρώπη!» είναι το μότο που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση στη Βαρσοβία.

«Θέλουμε να επικεντρώσουμε σε επτά όψεις της ασφάλειας: εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια, αλλά επίσης ασφάλεια των πληροφοριών, της οικονομίας, της ενέργειας, της υγείας και των τροφίμων», είχε δηλώσει ο πολωνός υπουργός αρμόδιος για την Ευρώπη Άνταμ Σλάπκα κατά την παρουσίαση του προγράμματος στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η Γερμανία και η Γαλλία, οι οποίες έδιναν συνήθως τον τόνο στους κόλπους της ΕΕ κατά το παρελθόν, αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή εσωτερικές πολιτικές κρίσεις.

Η Πολωνία θα μπορούσε ως εκ τούτου να επωφεληθεί από τη θητεία της για να αυξήσει το βάρος της στην εξωτερική πολιτική και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον ευρωπαϊκό συνασπισμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

