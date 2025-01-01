Ολόκληρος ο πλανήτης με άκρως εορταστική διάθεση υποδέχτηκε το νέο έτος από άκρη σ΄άκρη με φαντασμαγορικά σόου όπως συνηθίζεται την γιορτινή αυτή ημέρα. Πυροτεχνήματα φώτισαν τους νυχτερινούς ουρανούς, χαμόγελα σκορπίστηκαν παντού και ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για να γλεντήσει τον ερχομό του 2025.

Το νησί των Χριστουγέννων στο Κιριμπάτι, μια νησιωτική χώρα στον κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό, είναι το πρώτο που υποδέχεται κάθε χρόνο το νέο έτος. Η Χαβάη, η Αμερικανική Σαμόα και πολλά από τα απομακρυσμένα νησιά των ΗΠΑ είναι από τα τελευταία μέρη.

Στην Νέα Υόρκη ο κόσμος γιορτάζει παραδοσιακά τον ερχομό του νέου έτους στην Times Square από το 1904. Ακόμα και από την προηγούμενη ημέρα δεκάδες πολίτες κατασκηνώνουν στην διάσημη πλατεία. Το ρολόι δείχνει 12 και χιλιάδες κομφετί πέφτουν σε ένα φαντασμογορικό σόου. Ακολουθούν χαμόγελα, φιλιά και αγκαλιές μεταξύ των παρευρισκόμενων. Αλλά αυτό που αναμένουν κάθε χρόνο όλοι με ανυπομονησία είναι η πτώση της μπάλας, που είναι όταν μια λαμπερή μπάλα κατεβαίνει σε ένα μεγάλο κοντάρι σημαίας, για να σηματοδοτήσει την έναρξη του νέου έτους. Έτσι μια σφαίρα πέντε τόνων με κρύσταλλο Waterford που αναβοσβήνει με περισσότερα από 30.000 LED έπεσε καθώς η νέα χρονιά μόλις έφτασε με τα πλήθη να καλωσορίζουν την νέα χρονιά γλεντώντας στους δρόμους. Ακολουθεί μουσική και χορός.

Με πυροτεχνήματα, χορό και τραγούδι γιόρτασαν τον ερχομό του νέου έτους και στο Ρίο ντε Τζανέιρο. H Copacabana είχε την τιμητική της με πλήθος κόσμους να γλεντάει ενώ η νύχτα έγινε μέρα από τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς στον ποταμό Τάμεση στο Λονδίνο για να παρακολουθήσει την τεράστια επίδειξη πυροτεχνημάτων για τον ερχομό του 2025.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Sadiq Khan δημοσίευσε το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του και ένα βίντεο με τα πυροτεχνήματα, το οποίο λέει: «Η σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο. Τα μεγαλύτερα πυροτεχνήματα στον κόσμο. Καλή χρονιά, Λονδίνο!”:

Happy New Year, London! ❤️🎉✨️#HappyNewYear #NewYear pic.twitter.com/fQlMBWXgpK — Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 1, 2025

Μια συγκλονιστική επίδειξη πυροτεχνημάτων έγινε από το Burj Khalifa καθώς η πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καλωσόρισε το 2025 σε ένα φαντασμαγορικό σόου όπου 15.600 πυροτεχνικά εμφανίστηκαν στον νυχτερινό ουρανό.

Ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί από νωρίς και στα Ηλίσια Πεδία στο γιορτινό Παρίσι για να παρακολουθήσουν καλλιτεχνικά δρώμενα που είχαν προγραμματιστεί από νωρίς. Μόλις το ρολόι έδειξε 12 η Αψίδα του Θριάμβου άρχισε να ακτινοβολεί και πυροτεχνήματα φώτισαν την έτσι κι αλλιώς Πόλη του Φωτός.

New Year 2025 fireworks light up the Eiffel Tower in Paris, France.#zelena pic.twitter.com/iRyBcbYjxR — Colton Blake 🇺🇸 (@ColtonBlakeX) December 31, 2024

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας και η κόρη του παρακολούθησαν ένα σόου για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο May Day Stadium στην Πιονγκγιάνγκ. Τα κρατικά μέσα δημοσίευσαν στατικές εικόνες του Κιμ Γιονγκ Ουν και του Κιμ Τζου Άε στην εκδήλωση στις αρχές της 1ης Ιανουαρίου.

Πυροτεχνήματα φώτισαν και τον ουρανό στη Δαμασκό της Συρίας.

Με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα υποδέχτηκαν το νέο έτος και η Μαδρίτη. Η κεντρική πλατεία Puerta del Sol στο κέντρο πλημμύρισε από κόσμο.

Στην Ινδία το γλέντι δεν είχε τέλος με τους δρόμους να είναι πλημμυρισμένοι από κόσμο.

Με ένα φαντασμαγορικό σόου υποδέχτηκε το 2025 και η Ταΐλάνδη. Δεκάδες πυροτεχνήματα εμφανίστηκαν πάνω από τον ποταμό Chao Phraya.

