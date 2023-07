Πολωνία: Πέντε νεκροί και επτά τραυματίες από συντριβή μικρού αεροσκάφους στο υπόστεγο ενός αεροδρομίου - Δείτε βίντεο

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι επτά τραυματίστηκαν όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη απόψε το βράδυ στο υπόστεγο ενός αεροδρομίου κοντά στη Βαρσοβία, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Πολωνίας.

«Έχουμε τουλάχιστον επτά τραυματίες και πέντε νεκρούς», έγραψε στο Twitter ο Άνταμ Νιτζίλσκι.

Το δυστύχημα έγινε στο μικρό αεροδρόμιο του Σρίνο, που απέχει 47 χιλιόμετρα βορείως της πρωτεύουσας. Τα αίτια δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.

