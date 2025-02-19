Ο υπουργός Ασφαλείας του Παναμά δήλωσε την Τρίτη ότι περισσότεροι από τους μισούς μετανάστες που απελάθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο σημείο διέλευσης του Παναμά τις τελευταίες ημέρες έχουν αποδεχτεί εθελοντικούς επαναπατρισμούς στις χώρες τους, κυρίως στην Ασία ή τη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέλασε τους μετανάστες με τρεις πτήσεις, στο πλαίσιο της καταστολής της παράνομης μετανάστευσης.

Οι 299 μετανάστες διέμεναν σε ξενοδοχείο στην Πόλη του Παναμά υπό την προστασία των τοπικών αρχών και με την οικονομική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, δήλωσε ο υπουργός Ασφαλείας Φρανκ Άμπρεγκο.

«Σήμερα μπορώ να σας πω ότι 171 από τους μετανάστες δέχτηκαν να επιστρέψουν οικειοθελώς», είπε ο Αμπρέγκο, προσθέτοντας ότι οι άλλοι θα φύγουν σταδιακά όταν τα Ηνωμένα Έθνη τους παράσχουν τα έξοδα επιστροφής.

Στο μεταξύ, αυτοί οι μετανάστες πιθανότατα θα μεταφερθούν σε ένα καταφύγιο κοντά στη ζούγκλα Darien Gap στο νότιο Παναμά που συνδέει την Κεντρική Αμερική με τη Νότια Αμερική, αναφέρει το Reuters.

Μετά από συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αυτόν τον μήνα, ο Πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο ανακοίνωσε ότι η συμφωνία που υπογράφηκε τον Ιούλιο με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ θα μπορούσε να επεκταθεί έτσι ώστε οι μετανάστες από τη Βενεζουέλα, την Κολομβία και τον Εκουαδόρ να μπορούν επίσης να επαναπατριστούν από τον Παναμά.

Πηγή: skai.gr

