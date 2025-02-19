Ο Ρικ Μπάκλερ, ο ντράμερ του αγγλικού ροκ συγκροτήματος The Jam, πέθανε σε ηλικία 69 ετών, δήλωσε ο πρώην σύντροφός του Πολ Γουέλερ σε ανάρτησή του στο Facebook την Τρίτη.

Οι Jam, που δημιουργήθηκαν το 1972, είχαν μια σειρά από 40 κορυφαία σινγκλς στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 1977 και 1982, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων νούμερο ένα τραγουδιών - μεταξύ αυτών, το "Going Underground" και το "Town Called Malice".

«Είμαι σοκαρισμένος και λυπημένος με τον θάνατο του Ρικ», έγραψε ο Γουέλερ. «Νοσταλγώ όλες εκείνες τις πρόβες στο δωμάτιό μου, όλες τις παμπ και τα κλαμπ που παίζαμε ως παιδιά, για να κάνουμε τελικά έναν δίσκο. Τι ταξίδι!»

«Ξεπεράσαμε τα όνειρά μας και αυτό που φτιάξαμε αντέχει στον χρόνο», πρόσθεσε ο Γουέλερ.

Ο μπασίστας των Jam, Μπρους Φόξτον, δήλωσε «συντετριμμένος που άκουσε τα πολύ θλιβερά νέα σήμερα», προσθέτοντας: «Ο Ρικ ήταν καλός τύπος και εξαιρετικός ντράμερ του οποίου τα καινοτόμα μοτίβα των ντραμς βοήθησαν στη διαμόρφωση των τραγουδιών μας».

Ο Μπάκλερ πέθανε στο Γουόκινγκ, μετά από μια σύντομη ασθένεια με την οικογένειά του στο πλευρό του.

