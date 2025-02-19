Ο γνωστός ράπερ A$AP Rocky δικάστηκε σε δικαστήριο του Λος Άντελες, για επίθεση με ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο εναντίον τού πρώην φίλου του Terell Ephron, γνωστό ως A$AP Relli, τον Νοέμβριο του 2021. Στο πλευρό του στάθηκε η διάσημη τραγουδίστρια της ποπ, Rihanna.

Ρόκι και Έφρον ήρθαν κοντά ως μέλη του συγκροτήματος A$AP Mob στο γυμνάσιο της Νέας Υόρκης, αλλά η σχέση τους χάλασε αφότου ο Ρόκι έγινε διάσημος, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο.

Ο A$AP Rocky περιμένει να διαβαστεί η ετυμηγορία του κατά τη διάρκεια της δίκης του την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025, στο Λος Άντζελες

Σύμφωνα με το news.sky.com μετά την ανάγνωση της απόφασης της κριτικής επιτροπής, ο Ρόκι βούτηξε πάνω από ένα παγκάκι για να αγκαλιάσει τα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Σας ευχαριστώ όλους που μου σώσατε τη ζωή», είπε ο Ρόκι στους ενόρκους καθώς έφευγαν από την αίθουσα. Αν είχε καταδικαστεί, θα αντιμετώπιζε περισσότερα από 24 χρόνια φυλάκισης.

Όταν διαβάστηκε η ετυμηγορία, η Rihanna ξέσπασε σε κλάματα και αγκάλιασε τους δικηγόρους.

Ο A$AP Rocky ενώ έφευγε από το δικαστήριο, αφού κρίθηκε αθώος στη δίκη του την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025, στο Λος Άντζελες

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο, ο Ρόκι είπε: «Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ευχαριστήσω τον Θεό. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τους ενόρκους για τη σωστή απόφαση, είμαι τόσο ευγνώμων που έχω τρελαθεί αυτή τη στιγμή. Είμαι ευγνώμων..., είμαστε ευλογημένοι που είμαστε ελεύθεροι, που μιλάμε σε όλους.»

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι ένορκοι παρακολούθησαν βίντεο, τα οποία οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ήταν ξεκάθαρες αποδείξεις ότι ο Ρόκι πυροβόλησε με όπλο τον Έφρον έξω από ένα γκαράζ στο Χόλιγουντ.

Όμως ο δικηγόρος του 36χρονου είπε στο δικαστήριο ότι ο Έφρον οδηγούνταν από «ζήλεια, ψέματα και απληστία» και ότι το όπλο ήταν στην πραγματικότητα ένα «όπλο προσομοίωσης» που πυροβολούσε χωρίς πυρομαχικά.

Εν όψει της δίκης, ο ράπερ απέρριψε την τελική πρόταση απαγγελίας της εισαγγελίας - να δηλώσει ένοχος.

Ο Ρόκι, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Rakim Mayers, έχει δύο μικρούς γιους με τη σύντροφό του σούπερ σταρ της ποπ, Rihanna.

Η τραγουδίστρια παρευρέθηκε στο δικαστήριο αρκετές ημέρες κατά τη διάρκεια της δίκης, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης του Έφρον.

Η Rihanna στο δικαστήριο για τη δίκη του A$AP Rocky, Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025, στο Λος Άντζελες

Ο Ρόκι ήταν υποψήφιος για βραβείο στα Grammy νωρίτερα αυτό το μήνα και είναι ένας από τους διασημότερους προέδρους του φετινού Met Gala που θα διεξαχθεί τον Μάιο.

Έχει επίσης έναν σημαντικό ρόλο σε μια επερχόμενη ταινία σε σκηνοθεσία του Spike Lee με τον Denzel Washington.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.