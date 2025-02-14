Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος με 119 υπηκόους διαφόρων χωρών, που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ για να επαναπατριστούν, προσγειώθηκε στον Παναμά, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, που εισηγήθηκε η χώρα του να γίνει ενδιάμεσος σταθμός για τους παράτυπους μετανάστες.

«Χθες (σ.σ. προχθές Τετάρτη), πτήση της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ έφθασε στο αεροδρόμιο Χάουαρντ (σ.σ. δυτικά της πρωτεύουσας) με 119 ανθρώπους των πιο διαφορετικών εθνικοτήτων, από χώρες όλου του κόσμου», ανέφερε ο κ. Μουλίνο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας πως ο Παναμάς είναι «ενδιάμεσος σταθμός» γι’ αυτούς.

Ο πρόεδρος του Παναμά εξήγησε πως οι απελαθέντες αρχικά κατέλυσαν σε ξενοδοχεία και προβλέπεται να σταλούν σε κέντρο κράτησης στην τροπική επαρχία Νταριέν, στα σύνορα με την Κολομβία, όπου θα χρησιμοποιηθεί αεροδρόμιο για να αρχίσουν πτήσεις επαναπατρισμού.

Ανάμεσα στους απελαθέντες είναι υπήκοοι της Κίνας, της Ινδίας, του Πακιστάν, του Αφγανιστάν, του Ιράν, του Νεπάλ, της Σρι Λάνκα, της Τουρκίας, του Ουζμπεκιστάν και του Βιετνάμ, διευκρίνισε ο κ. Μουλίνο. Άφησε να εννοηθεί πως πρόκειται να φθάσουν άλλες δυο πτήσεις προσεχώς στον Παναμά, αυξάνοντας σε 360 τον αριθμό των απελαθέντων που θα υποδεχτεί το κράτος της κεντρικής Αμερικής.

Σημείωσε πως «ελπίζει» οι επαναπατρισμοί να γίνουν «το συντομότερο δυνατόν» και τόνισε τη «συμβολή» της χώρας του στο «μεταναστευτικό ζήτημα».

Ο πρόεδρος του Παναμά πρότεινε τη 2η Φεβρουαρίου στον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον Παναμά σαν γέφυρα για την απέλαση παράτυπων μεταναστών προς άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής και όχι μόνο.

Στη συνάντηση πάντως κυριάρχησε η Διώρυγα του Παναμά, που ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε να «πάρει πίσω», με φόντο την αντιπαλότητα με την Κίνα.

Ο προκάτοχος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν, είχε συνάψει συμφωνία με την παναμαϊκή κυβέρνηση το 2024 που προέβλεπε τη χορήγηση βοήθειας 6 εκατ. δολαρίων προκειμένου η χώρα να βοηθήσει στις απελάσεις μεταναστών.

Έκτοτε οι παναμαϊκές αρχές απέκλεισαν διάφορες οδούς που έπαιρναν μετανάστες μέσω της ζούγκλας του Νταριέν. Ακόμη, προχώρησαν σε επαναπατρισμούς μεταναστών αεροπορικώς, σε χώρες από την Κολομβία και τον Ισημερινό ως την Ινδία.

Η Λατινική Αμερική είναι η περιοχή από όπου έφυγαν οι περισσότεροι από τους περίπου 11 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ παράτυπα, κατά τους υπολογισμούς των αμερικανικών αρχών.

Πολλοί από αυτούς έκαναν το επικίνδυνο ταξίδι διασχίζοντας τη ζούγκλα του Νταριέν, εξαιρετικά αφιλόξενη περιοχή, αντιμετωπίζοντας άγρια ζώα και συμμορίες κακοποιών, με την ελπίδα να βρουν καλύτερη ζωή.

Την Τρίτη, η αστυνομία αναχαίτισε ομάδα δεκάδων μεταναστών, κυρίως από τη Βενεζουέλα, που προσπαθούσε να γυρίσει πίσω, εγκαταλείποντας το ταξίδι προς τις ΗΠΑ εξαιτίας του σχεδίου μαζικών απελάσεων που προωθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας μετέφεραν τους μετανάστες αυτούς πίσω στην Κόστα Ρίκα ώστε να γίνει επαναπατρισμός τους με συντεταγμένο τρόπο.

Ο υφυπουργός Ασφαλείας του Παναμά, ο Λουίς Ικάσα, διαβεβαίωσε πως χάρη στη διμερή συνεργασία με τις ΗΠΑ η ροή μεταναστών που διασχίζουν τη ζούγκλα του Νταριέν μειώθηκε κατά 90% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Αφότου ανέλαβε την προεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ την 20ή Ιανουαρίου έχουν επίσης απελαθεί μετανάστες χωρίς χαρτιά αεροπορικώς στην Κολομβία, στη Βενεζουέλα, στη Βραζιλία, στη Γουατεμάλα, καθώς και στην αμερικανική στρατιωτική βάση στον Κόλπο Γουαντάναμο, σε έδαφος της Κούβας.

