Ο γενικός εισαγγελέας της Βραζιλίας κατέθεσε την Τρίτη κατηγορίες εναντίον του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος για να παραμείνει στην εξουσία μετά την εκλογική του ήττα το 2022.

Ο γενικός εισαγγελέας Πάουλο Γκόνετ ισχυρίστηκε ότι ο Μπολσονάρο και άλλοι 33 συμμετείχαν στο σχέδιο να παραμείνουν στην εξουσία παρά την ήττα από τον σημερινό Πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με το Associated Press.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία κατέθεσε μια έκθεση 884 σελίδων με τον Γκόνετ που περιγράφει λεπτομερώς το σχέδιο. Ισχυρίζεται ότι περιελάμβανε συστηματική διασπορά δυσπιστίας για το εκλογικό σύστημα μεταξύ του πληθυσμού, σύνταξη διατάγματος για να δώσει στην υπόθεση κάλυψη νομιμότητας, πιέσεις ανώτατου στρατού να ακολουθήσουν το σχέδιο και υποκίνηση ταραχών στην πρωτεύουσα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο θα αναλύσει τις κατηγορίες και, εάν γίνουν δεκτές, ο Μπολσονάρο θα δικαστεί.

Ο ακροδεξιός ηγέτης αρνείται ότι έχει κάνει αδίκημα. «Δεν έχω καμία ανησυχία για τις κατηγορίες, καμία», είπε ο Μπολσονάρο σε δημοσιογράφους νωρίτερα την Τρίτη κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Γερουσία στη Μπραζίλια.

«Έχετε δει κατά τύχη το διάταγμα για το πραξικόπημα; Δεν έχετε. Ούτε εγώ», πρόσθεσε.

