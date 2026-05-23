Πολιτική θύελλα στην Τουρκία: 13 συλλήψεις μετά την καθαίρεση του Οζέλ

Η τουρκική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 13 ατόμων στο πλαίσιο έρευνας για συνέδριο του 2023 του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης το Σάββατο, μετά την απομάκρυνση του Οζγκιούρ Οζέλ και της εκτελεστικής επιτροπής του κύριου κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), από τα καθήκοντά τους, πυροδοτώντας πολιτική κρίση στη χώρα.

Δικαστήριο εφέσεων στην Τουρκία ακύρωσε την Πέμπτη το συνέδριο στο οποίο είχε εκλεγεί ο Οζγκιούρ Οζέλ, επικαλούμενο αδιευκρίνιστες παρατυπίες. Στη θέση του, το δικαστήριο επανέφερε στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) τον πρώην πρόεδρο του κόμματος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, μια αμφιλεγόμενη πολιτική φυσιογνωμία που είχε ηττηθεί από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις εκλογές της ίδιας χρονιάς.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους το Σάββατο, ο Κιλιτσντάρογλου κάλεσε τα μέλη του CHP να αποφύγουν τις εσωτερικές διαιρέσεις και δήλωσε ότι το κόμμα πρέπει να διαφυλάξει τις «ηθικές του αξίες» απέναντι στην κριτική.

«Σε αυτή τη διαδικασία είναι κρίσιμο να αποφεύγονται προσεκτικά οι συζητήσεις που θα μπορούσαν να διχάσουν τη βάση του κόμματος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη μιλήσει με τον Οζέλ.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, η ηγεσία του CHP υπό τον Οζέλ ξαταδίκασε την απόφαση του δικαστηρίου ως «πραξικόπημα», ενώ ο Οζέλ δεσμεύτηκε να κάνει έφεση και να παραμείνει ο ίδιος «μέρα και νύχτα» στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα.

Το γραφείο του επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι οι 13 ύποπτοι συνελήφθησαν σε επτά επαρχίες, με κατηγορίες για παρέμβαση στην ψηφοφορία των συνέδρων κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του 2023, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu το Σάββατο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για «παραβίαση της νομοθεσίας περί πολιτικών κομμάτων», «δωροδοκία» και «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα». Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις στις κατοικίες τους στις επαρχίες Κωνσταντινούπολης, Άγκυρας, Σμύρνης, Σανλιούρφας, Καχραμανμαράς, Κίλις και Μαλάτειας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η δικαστική απόφαση αυτής της εβδομάδας, η οποία θεωρείται δοκιμασία για την εύθραυστη ισορροπία της Τουρκίας μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχισμού, θα μπορούσε να παρατείνει την 23ετή παραμονή του Ερντογάν στην εξουσία, την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο νέας επιδείνωσης στη μακρά μάχη της κατά του υψηλού πληθωρισμού.

Οι επόμενες εθνικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για το 2028, ωστόσο θα χρειαστεί να επισπευστούν εάν ο Ερντογάν, 72 ετών και αντιμέτωπος με περιορισμό θητειών, επιθυμεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα. Η δικαστική απόφαση για την απομάκρυνση του Οζέλ θεωρείται ότι αυξάνει τις πιθανότητες για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει τις επικρίσεις ότι χρησιμοποιεί τα δικαστήρια για να στοχοποιεί πολιτικούς αντιπάλους, υποστηρίζοντας ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.

Πηγή: skai.gr

