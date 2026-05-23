Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ τίθεται από σήμερα σε καθεστώς απαγόρευσης εισόδου στη γαλλική επικράτεια, ενώ παράλληλα ζητά την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος του.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γάλλος ΥΠΕΞ τόνισε ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται στο πλαίσιο των έντονων διεθνών αντιδράσεων που έχουν προκληθεί από τις πρόσφατες ενέργειες και δημόσιες τοποθετήσεις του Μπεν-Γκβιρ, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει αντίστοιχα μέτρα.

France Foreign Minister Jean-Noël Barrot tweets, "As of this day, Itamar Ben-Gvir is banned from accessing French territory. This decision follows his unacceptable actions toward French and European citizens aboard the Global Smud flotilla. We disapprove of this flotilla's… pic.twitter.com/zS1WawC9Cy — IANS (@ians_india) May 23, 2026

Την ίδια ώρα, σφοδρό κύμα καταδίκης έχει προκαλέσει διεθνώς βίντεο που ανάρτησε ο Ισραηλινός υπουργός, στο οποίο εμφανίζεται να κυματίζει τη σημαία του Ισραήλ, ενώ μπροστά του ακτιβιστές φέρονται να κρατούνται δεμένοι πισθάγκωνα στο έδαφος, υπό την παρουσία αστυνομικών και με τον εθνικό ύμνο να ακούγεται από μεγάφωνα. Οι εικόνες αυτές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από κυβερνήσεις και διεθνή μέσα ενημέρωσης, με καταγγελίες για εξευτελιστική και βίαιη μεταχείριση των συλληφθέντων.

Καταδίκες έχουν εκφράσει, μεταξύ άλλων, κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών αλλά και τρίτων κρατών, ενώ διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις σε σειρά πρωτευουσών. Η γερμανική κυβέρνηση έκανε λόγο για εικόνες που αντιβαίνουν στις αξίες που πρεσβεύει η συνεργασία με το Ισραήλ, ενώ ανάλογες αντιδράσεις έχουν διατυπωθεί και από άλλα ευρωπαϊκά υπουργεία Εξωτερικών.

Στο διπλωματικό πεδίο, Ελλάδα και Κύπρος έχουν προχωρήσει σε διαβήματα ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των ακτιβιστών, χαρακτηρίζοντας τη μεταχείρισή τους απαράδεκτη. Παράλληλα, διεθνείς οργανώσεις κάνουν λόγο για σοβαρές καταγγελίες περί βίας και κακοποίησης κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται τραυματισμοί και ανάγκη νοσηλείας.

Πηγή: skai.gr

