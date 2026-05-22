Δικαστήριο της Άγκυρας απέρριψε την προσφυγή του κύριου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης κατά της απόφασης απομάκρυνσης του ηγέτη του, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) προσέφυγε στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας) κατά της απόφασης της Δικαιοσύνης που αφορά την απομάκρυνση του Οζγκιούρ Οζέλ από την ηγεσία του κόμματος.

Η εξέλιξη συνοδεύτηκε από εσωκομματικές αναταράξεις, συγκεντρώσεις υποστηρικτών και αυξημένη αστυνομική παρουσία έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP στην Άγκυρα.

Το CHP κατέθεσε αίτηση αναίρεσης στο ΣτΕ, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Εφετείου Άγκυρας, που είχε κάνει δεκτή την υπόθεση περί ακύρωσης του συνεδρίου του κόμματος το 2023, στη διάρκεια του οποίου είχε εκλεγεί ο Οζγκιούρ Οζέλ.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, «η απόφαση του Εφετείου είναι αντίθετη με το δίκαιο, πρέπει να αναιρεθεί και πρωτίστως να αρθεί το προσωρινό μέτρο».

Αναφέρεται επίσης ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε απορρίψει μέρος των αιτιάσεων και είχε κρίνει ότι η υπόθεση είχε καταστεί άνευ αντικειμένου, ενώ το Εφετείο ανέτρεψε την απόφαση και έκανε δεκτή την αγωγή.

«Εμείς αρνούμαστε να γίνουμε η αντιπολίτευση του Μεγαλειοτάτου, θέλουμε να γίνουμε κυβέρνηση. Δεν γίναμε η αντιπολίτευση του παλατιού και δεν θα γίνουμε. Είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε όχι εμένα, όχι το κόμμα αλλά το μέλλον της χώρας; Είστε έτοιμοι μαζί μου να έχουμε μια μεγάλη νίκη, έναν μεγάλο θρίαμβο, ένα μεγάλο έπος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Οζέλ χθες σε συγκέντρωση.

CHP: «Παραβιάζεται το δικαίωμα πολιτικής δράσης»

Στο υπόμνημά του προς το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο το CHP υποστήριζε ότι η απόφαση παραβιάζει το δικαίωμα πολιτικής δράσης και είναι αντίθετη με το Σύνταγμα.

Παράλληλα, το κόμμα επικαλέστηκε νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία οι διαφορές που αφορούν κομματικά συνέδρια δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων, αλλά σε εκλογικούς μηχανισμούς.

Πηγή: skai.gr

