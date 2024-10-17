«Πολιτική λιμού» ακολουθεί το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

Οι ΗΠΑ και αξιωματούχοι του ΟΗΕ προειδοποίησαν χθες, Τετάρτη, το Ισραήλ να μη χρησιμοποιήσει «πολιτική λιμού» ως όπλο στο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που το Ισραήλ αρνείται ότι πράττει.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ουάσινγκτον προειδοποιεί τόσο ξεκάθαρα τον σύμμαχό της, μετά την επιστολή που απέστειλαν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και Λόιντ Όστιν προς την ισραηλινή κυβέρνηση, με την οποία την καλούσαν να βελτιώσει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, απειλώντας μάλιστα με αναστολή μέρους της στρατιωτικής βοήθειας που λαμβάνει.

Οργή στο ΣΑ για την σχεδόν ανύπαρκτη ανθρωπιστική πρόσβαση

Χθες, στη διάρκεια νέας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, η Αμερικανίδα πρεσβευτής Λίντα Τόμας- Γκρίνφιλντ ανέβασε τον τόνο: «Ενημερώσαμε ξεκάθαρα την ισραηλινή κυβέρνηση, στο υψηλότερο επίπεδο, ότι θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να διευθετήσει την απαράδεκτη και καταστροφική ανθρωπιστική κρίση».

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει δηλώσει ότι τα τρόφιμα και άλλες ζωτικής σημασίας προμήθειας δεν θα αποκοπούν (από τη Λωρίδα της Γάζας), και θα παρακολουθούμε για να δούμε αν οι ενέργειες του Ισραήλ επί του πεδίου αντιστοιχούν με αυτή τη δήλωση», πρόσθεσε η Τόμας- Γκρίνφιλντ.

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να δηλώνουν ξεκάθαρα το εξής: τρόφιμα και προμήθειες πρέπει να διοχετευθούν αμέσως στη Γάζα. Και πρέπει να υπάρχουν ανθρωπιστικές παύσεις σε όλη τη Γάζα για να επιτραπεί ο εμβολιασμός, η πρόσβαση και η διανομή βοήθειας», υπογράμμισε η Αμερικανίδα διπλωμάτης.

«Μια "πολιτική λιμού" στο βόρειο τμήμα της Γάζας θα ήταν φρικτή και απαράδεκτη και θα είχε επιπτώσεις με βάση το διεθνές δίκαιο και το αμερικανικό δίκαιο», απείλησε η Τόμας- Γκρίνφιλντ.

Στην ίδια συνεδρίαση, η αναπληρώτρια επικεφαλής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια Τζόις Μσούγια χαρακτήρισε «απαράδεκτο το γεγονός ότι σχεδόν δεν υπάρχει ανθρωπιστική πρόσβαση», κάνοντας λόγο για «αβάσταχτα δεινά στη βόρεια Γάζα».

Από το Βερολίνο ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρινί προειδοποίησε, μιλώντας σε δημοσιογράφους επίσης χθες ότι «ο λιμός και ο ακραίος υποσιτισμός είναι δυστυχώς εκ νέου πιθανοί» στη Λωρίδα της Γάζας.

Δήλωσε ότι έχει παρατηρήσει «δραστική μείωση» του αριθμού των κομβόι που μεταφέρουν επισιτιστική βοήθεια στο νότιο τμήμα του θύλακα, τα οποία έχουν φτάσει «τα 50 με 60 κατά μέσο όρο για δύο εκατομμύρια ανθρώπους».

Πρόσθεσε εξάλλου ότι στο βόρειο τμήμα της Γάζας σχεδόν 400.000 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι από τις μάχες και η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας εκεί «έχει γίνει εξαιρετικά περίπλοκη».

Μάλιστα ο Λαζαρινί εκτίμησε ότι «η πείνα στη Λωρίδα της Γάζας δημιουργείται τεχνητά», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «εμποδίζει ενεργά τις αυτοκινητοπομπές να περάσουν τα σύνορα».

«Ορισμένα μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης χρησιμοποιούν τον λιμό ως όπλο πολέμου», τόνισε.

Απορρίπτει τις κατηγορίες το Ισραήλ

Προτού εισέλθει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ο Ισραηλινός πρεσβευτής Ντάνι Ντανόν απέρριψε τις κατηγορίες, διαβεβαιώνοντας ότι «περισσότερο από ένα εκατομμύριο τόνοι βοήθειας» έχουν εισέλθει στη Γάζα.

«Το πρόβλημα είναι η Χαμάς που υπεξαιρεί τη βοήθεια (…) και την πουλά για να τροφοδοτήσει τη μηχανή του τρόμου, την ώρα που ο άμαχος πληθυσμός υποφέρει», εκτίμησε, κατηγορώντας την παλαιστινιακή οργάνωση ότι αυτή είναι που «χρησιμοποιεί ως όπλο την ανθρωπιστική κατάσταση».

Εξάλλου ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Ίσραελ Κατς, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Bild ότι η χώρα του κάνει «τα πάντα για να επιτρέψει στη διεθνή κοινότητα να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα».

Διαβεβαίωσε εξάλλου ότι η χώρα του «έχει κάνει και κάνει περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη για τους εχθρούς της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

