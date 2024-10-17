Την πρώτη της συνέντευξη στο Fox News, που παραδοσιακά στηρίζει τους Ρεπουμπλικανούς, έδωσε την Τετάρτη η υποψήφια των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Καμάλα Χάρις, η οποία συγκρούστηκε επανειλημμένα με τον παρουσιαστή για μια σειρά θεμάτων και ειδικότερα για το μεταναστευτικό.

Οι τόνοι ήταν ανεβασμένοι μεταξύ της Κάμαλα Χάρις και του Μπρετ Μπέιερ και διέκοπταν ο ένας τον άλλον συνέχεια.

«Θα ήθελα να ολοκληρώσω την απάντησή μου», δήλωσε η Χάρις σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια της 25λεπτης συνέντευξης.

Ο παρουσιαστής του FOX της έκανε πιεστικές ερωτήσεις σχετικά με τις διελεύσεις συνόρων και τα βίαια εγκλήματα που διαπράχθηκαν από μετανάστες χωρίς χαρτιά, με την Χάρις να απαντά με πυρά κατά του Τραμπ επειδή αντιτάχθηκε σε ένα διακομματικό νομοσχέδιο για την ασφάλεια των συνόρων νωρίτερα φέτος.

Όπως αναφέρουν και διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Χάρις «ψήθηκε» από τον παρουσιαστή στο Fox News, η οποία υπερασπίστηκε μεταξύ άλλων την ψυχική ικανότητα του προέδρου Τζο Μπάιντεν και τα χρόνια της ως αντιπρόεδρός των ΗΠΑ.

Η παρουσία της σε ένα δίκτυο που φιλοξενεί μερικούς από τους πιο ηχηρούς επικριτές της στα μέσα ενημέρωσης έρχεται καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των ανδρών ψηφοφόρων υποστηρίζει τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό της, Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των εκλογών του επόμενου μήνα.

Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, εμφανίστηκε στο Fox την Τετάρτη, σε μια εκδήλωση τύπου δημαρχείου με ακροατήριο αποκλειστικά γυναίκες, καθώς προσπάθησε να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι δεν έχει μεγάλο ρεύμα στις γυναίκες ψηφοφόρους.

Αποστασιοποίηση από τον Μπάιντεν

Αφού το Fox έπαιξε ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που έδωσε την περασμένη εβδομάδα λέγοντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα» που θα άλλαζε σχετικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης Μπάιντεν-Χάρις, η Χάρις προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από τον Μπάιντεν.

«Επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής, η προεδρία μου δεν θα είναι συνέχεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν», είπε την Τετάρτη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ακατάλληλος ο Τραμπ

Ερωτηθείσα για τη διανοητική ικανότητα του Μπάιντεν η ίδια ανέφερε ότι ο Μπάιντεν έχει τη «κρίση» και την «πείρα» να είναι πρόεδρος ενώ αμφισβήτησε την καταλληλότητα του Τραμπ για το αξίωμα.

Πηγή: skai.gr

