Στις ταινίες και τις αστυνομικές σειρές, οι ληστείες κοσμημάτων είναι προσεκτικά μελετημένες, διακριτικές και σίγουρα όχι… πολυπληθείς. Το ακριβώς αντίθετα συνέβη στην Καλιφόρνια, όπου τουλάχιστον 20 άτομα έκαναν έφοδο σε ένα κοσμηματοπωλείο στο Σαν Ραμόν μέρα μεσημέρι, σπάζοντας ότι έβρισκαν μπροστά τους.

Το σχέδιο εδώ ήταν ένα: «ορμάμε και αρπάζουμε».

🚨BREAKING: More than two dozen masked thieves stole roughly $1 million in jewelry from Heller Jewelers in San Ramon, California.



Hey Gavin Newsom, you are killin’ it!

pic.twitter.com/LBAPisr4RE — Jack (@jackunheard) September 25, 2025

Ο πρώτος που μπήκε πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό και στη συνέχεια εισέβαλαν και οι άλλοι, οπλισμένοι και με καλυμμένα τα πρόσωπα, «καταλαμβάνοντας όλο το κατάστημα», όπως είπε μετά τη ληστεία ο ιδιοκτήτης.

Οι ληστές, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έσπασαν όλες τις προθήκες του καταστήματος και απέσπασαν ρολόγια και κοσμήματα, αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Το κατάστημα διέθετε μηχανισμό ασφαλείας που κλείδωνε τις πόρτες αυτόματα. Τότε, όταν οι ληστές βρέθηκαν μπλοκαρισμένοι, τουλάχιστον ένας πυροβόλησε την πόρτα για να την ανοίξει και να διαφύγουν.

Στη συνέχεια έτρεξαν στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου και επιβιβάστηκαν σε οχήματα που τους περίμεναν.

Η αστυνομία δεν τους καταδίωξε εκεί, λόγω του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά αργότερα συνέλαβε αρκετά μέλη της συμμορίας.

Ως εκ θαύματος, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Πηγή: skai.gr

