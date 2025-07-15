Το υπερορθόδοξο κόμμα Ντέγκελ ΧαΤορά ανακοίνωσε ότι τα μέλη του στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, αποχωρούν από τη συμμαχία που υποστηρίζει την κυβέρνηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξαιτίας της διένεξης με αφορμή το ότι δεν καταρτίστηκε νόμος για να εξαιρεθούν οι σπουδαστές στα Γεσίβα –εβραϊκά ιεροδιδασκαλεία– από τη στρατιωτική θητεία.

