Πάνω από 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μια εβδομάδα στο Σουδάν, στην περιοχή Κορντοφάν, όταν έγιναν στόχοι επιθέσεων τρία κέντρα υγείας, κατήγγειλε χθες Κυριακή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

«Το σύστημα υγείας του Σουδάν υφίσταται επίθεση ξανά», τόνισε μέσω X ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, τονίζοντας ότι από την 3η ως την 5η Φεβρουαρίου «τρία ιατρικά κέντρα δέχθηκαν επιθέσεις στο Νότιο Κορντοφάν», πολιτεία όπου ο πληθυσμός «ήδη υπέφερε από οξύ υποσιτισμό».

Η περιοχή Κορντοφάν, νότια της σουδανικής πρωτεύουσας Χαρτούμ, έχει μετατραπεί τους τελευταίους μήνες στο κυριότερο μέτωπο του πολέμου ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), που μαίνεται για σχεδόν τρία χρόνια, από τον Απρίλιο του 2023.

Την 3η Φεβρουαρίου, επίθεση εναντίον κέντρου υγείας σκότωσε οκτώ αμάχους--πέντε παιδιά και τρεις γυναίκες--και τραυμάτισε άλλους 11 ανθρώπους, ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.

Την επομένη, «νοσοκομείο υπέστη επίθεση με έναν νεκρό» και «την 5η Φεβρουαρίου, άλλη επίθεση εναντίον νοσοκομείου σκότωσε 22 ανθρώπους, αναμεσά τους τέσσερις επαγγελματίες της υγείας, και τραυμάτισε (άλλους) 8».

«Όλος ο κόσμος θα όφειλε να υποστηρίξει την πρωτοβουλία για την ειρήνη στο Σουδάν, με σκοπό να τερματιστεί η βία, να προστατευτεί ο πληθυσμός και να ανοικοδομηθεί το σύστημα υγείας», επέμεινε ο Δρ. Τέντρος προσθέτοντας: «το καλύτερο φάρμακο είναι η ειρήνη».

Την Παρασκευή, οχηματοπομπή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ) που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια έγινε στόχος επιδρομής μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στην πολιτεία Βόρειο Κορντοφάν, με απολογισμό «έναν νεκρό» και «πολλούς άλλους τραυματίες», σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA).

Η βία στην περιοχή Κορντοφάν έσπρωξε εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους στο χείλος του λιμού κι ανάγκασε 88.000 κατοίκους να τραπούν σε φυγή το διάστημα μεταξύ του Οκτωβρίου και του Ιανουαρίου, σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ.

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και ξερίζωσε πάνω από 11 εκατομμύρια άλλους, προκαλώντας αυτήν που τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτηρίζουν «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

