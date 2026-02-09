Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη του βόρειου Λιβάνου, σε δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό μετά τον σεισμό του Φεβρουαρίου 2023

Το κτίριο, παλιό, βρισκόταν στη φτωχή συνοικία Μπαμπ ατ Ταμπάνα

«Κηρύσσουμε την Τρίπολη πόλη πληγείσα από καταστροφή»

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή όταν κατέρρευσε κτίριο στην Τρίπολη, στον βόρειο Λίβανο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε καθώς οι έρευνες συνεχίζονται στα συντρίμμια.

Πρόκειται για τη δεύτερη καταστροφή του είδους αυτού μέσα σε μερικές εβδομάδες στην Τρίπολη, όπου πολλά ακίνητα συνεχίζουν ακόμη να θεωρούνται υψηλού κινδύνου έπειτα από ισχυρό σεισμό στην περιοχή τον Φεβρουάριο του 2023.

Το κτίριο, παλιό, βρισκόταν στη φτωχή συνοικία Μπαμπ ατ Ταμπάνα, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση των ενοίκων γειτονικών ακινήτων προληπτικά, σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας Ιμάντ Χαρίς δήλωσε στον Τύπο ότι εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη χθεσινή κατάρρευση, ενώ άλλοι έξι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Το κτίριο είχε δυο τμήματα, έξι διαμερισμάτων το καθένα, και κάπου 22 άνθρωποι πιστεύεται ότι βρίσκονταν στο εσωτερικό όταν κατέρρευσε, διευκρίνισε.

Μέσα στη νύχτα, σωστικά συνεργεία συνέχιζαν να εργάζονταν στα συντρίμμια, ενώ ασθενοφόρα περίμεναν, σταθμευμένα σε μικρή απόσταση, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Κηρύσσουμε την Τρίπολη πόλη πληγείσα από καταστροφή» εξαιτίας του ότι πολλά κτίριά της συνεχίζουν να μην είναι ασφαλή, ανέφερε ο δήμαρχος Άμπντελ Χαμίντ Καρίμα.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν διέταξε να κινητοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και να προσφερθεί στέγη στους ενοίκους του κτιρίου που κατέρρευσε και σε όσους ενοίκους γειτονικών κτιρίων χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ έκανε λόγο σε δική του ανακοίνωση για «καταστροφή» που απέδωσε σε «χρόνια παραμέλησης που συσσωρεύτηκε».

Στα τέλη Ιανουαρίου άλλο ακίνητο κατέρρευσε στην Τρίπολη, προκαλώντας θανάτους.

Στον Λίβανο υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα κτίρια. Πολλά ακίνητα ανεγέρθηκαν παράνομα, ιδίως κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1975-1990), ενώ κάποιοι ιδιοκτήτες πρόσθεσαν ορόφους σε κτίρια χωρίς άδεια.

Το 2024, η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής Αμνηστία εκτιμούσε ότι «χιλιάδες άνθρωποι» ζούσαν σε επικίνδυνα κτίρια στην Τρίπολη έναν χρόνο και πλέον μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε πάνω απ’ όλα την Τουρκία και τη Συρία.

Σημείωνε τότε ότι η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στερούσε «από τους κατοίκους τα μέσα για να χρηματοδοτήσουν επισκευές» ή να μετεγκατασταθούν «σε άλλα σπίτια» και καλούσε τις αρχές «να αποτιμήσουν επειγόντως την ασφάλεια των κτιρίων σε όλη τη χώρα».

