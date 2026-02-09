Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το halftime show του Bad Bunny στο Super Bowl LX, αυτή τη φορά από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση μέσω social media, χαρακτηρίζοντας την εμφάνιση «απολύτως απαίσια» και «από τις χειρότερες όλων των εποχών».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για ένα θέαμα που αποτελεί, όπως ανέφερε, «χαστούκι στο πρόσωπο της χώρας», υποστηρίζοντας ότι δεν εκπροσωπεί τις αξίες της επιτυχίας, της δημιουργικότητας και της αριστείας που –κατά τον ίδιο– πρεσβεύει η Αμερική. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το πρόγραμμα ήταν κυρίως στα ισπανικά, σχολιάζοντας πως «κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέει» ο καλλιτέχνης.

«Αηδιαστική η χορογραφία του show, ειδικά για τα μικρά παιδιά»

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε και στη χορογραφία του show, την οποία χαρακτήρισε «αηδιαστική», υποστηρίζοντας ότι δεν είναι κατάλληλη για τα παιδιά που παρακολουθούσαν τη διοργάνωση σε όλο τον κόσμο. Οι δηλώσεις του ήρθαν να προστεθούν σε ένα κύμα συντηρητικής κριτικής που έχει δεχτεί ο Bad Bunny τους τελευταίους μήνες, ήδη από τη στιγμή που ανακοινώθηκε πως θα ήταν ο κεντρικός καλλιτέχνης του halftime show.

Ο Πορτορικανός σταρ, από την πλευρά του, επέλεξε να απαντήσει έμμεσα, μέσα από την ίδια του την εμφάνιση. Στη σκηνή του Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα, παρουσίασε ένα show βαθιά ριζωμένο στην κουλτούρα και την ταυτότητα του Πουέρτο Ρίκο, με τραγούδια κυρίως στα ισπανικά και έντονα λατινικά στοιχεία. Η εμφάνισή του κορυφώθηκε με μια συμβολική αναφορά στις χώρες της αμερικανικής ηπείρου, από τη Χιλή μέχρι τον Καναδά, για να καταλήξει στο Πουέρτο Ρίκο, τον τόπο καταγωγής του.

